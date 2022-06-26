Защитник Металлиста: «Постепенно набираем кондиции после долгого перерыва»

Защитник «Металлиста» Богдан Порох поделился впечатлениями от контрольного матча харьковчан против болгарского ПФК «Ботев» (1:2).

- Поле было очень хорошего качества, было приятно играть. Плюс против нас была играющая команда, которая в грядущем сезоне будет выступать в еврокубках. Считаю, что показали хорошую, качественную игру, учитывая, что ещё не до конца готовы физически.

- Какие задачи ставил на эту игру тренерский штаб?

- В первую очередь сыграть дисциплинировано, показать все то, что мы отрабатываем на тренировках. Ну и, конечно же, порадовать наших болельщиков, всех харьковчан! Хотели подарить им положительные эмоции в такое тяжёлое время.

- «Металлист» использовал схему с тремя центральными защитниками. Насколько комфортно тебе в такой расстановке?

- Максимально комфортно. Есть больше пространства и времени для начала атаки. Плюс, в обороне нам легче играть при такой схеме.

- Как в целом оценишь первые 11 дней сборов. В каком эмоциональном и физическом состоянии находится команда?

- Вся команда с нетерпением ждёт начала чемпионата, все очень соскучились по футболу, по Харькову! Тренируемся пока в одноразовом режиме, постепенно набираем кондиции после столь долгого перерыва.