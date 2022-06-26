Футболистка сборной Украины: «Ожидали совсем другую игру»

Футболистки сборной Украины Инна Глущенко и Ольга Овдийчук прокомментировали поражение в матче против Шотландии (0:4).

«Конечно, мы расстроены результатом. Но это футбол, такое происходит. Мы огорчены таким результатом. Я считаю, что нас подвел пенальти на первых минутах, которого не было. Мы забываем этот матч и готовимся к следующей игре. Надеюсь, что мы сыграем лучше. У меня были моменты для того, чтобы забить, и хотелось порадовать хотя бы одним голом наших болельщиков. Но немного не хватило. Возможно, где-то нужно было сыграть жестче и увереннее», - сказала Глущенко.

«Ожидали совсем другую игру. Мы ожидали, что матч будет сложным, но мы не ожидали такого результата. Сборная Шотландии ничем не удивила. Мы готовились к ним, мы знали, какие действия они будут делать. Главный тренер после матча сказал, что нужно забыть эту игру. Это футбол, это жизнь, и нужно готовиться к следующим матчам. У нас матч через несколько дней, и мы должны его обязательно выиграть», - отметила Овдийчук.