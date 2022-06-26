Украина. Премьер лига26 июня 2022, 02:39 |
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Азербайджанский клуб интересуется игроком Колоса, который уехал из-за войны
Диего Сантос сейчас выступает в Чехии
26 июня 2022, 02:39 |
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Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» может пополнить свои ряды бразильским легионером. Речь идет о вингере ковалевского «Колоса» Диего Сантосе (Кариока).
Бразилец, перешедший из-за войны в Украине в польскую «Ягеллонию» на правах аренды, имеет контракт с «Колосом» до 2024 года.
В ковалевский клуб Сантос перешел в июле 2021 года. Ранее 24-летний футболист выступал в нескольких бразильских клубах, а также белорусских «Витебске» и «Шахтере» (Солигорск).
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