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  4. Азербайджанский клуб интересуется игроком Колоса, который уехал из-за войны
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 02:39 |
74
0

Азербайджанский клуб интересуется игроком Колоса, который уехал из-за войны

Диего Сантос сейчас выступает в Чехии

26 июня 2022, 02:39 |
74
0
Азербайджанский клуб интересуется игроком Колоса, который уехал из-за войны
instagram.com/fckoloskovalivka

Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» может пополнить свои ряды бразильским легионером. Речь идет о вингере ковалевского «Колоса» Диего Сантосе (Кариока).

Бразилец, перешедший из-за войны в Украине в польскую «Ягеллонию» на правах аренды, имеет контракт с «Колосом» до 2024 года.

В ковалевский клуб Сантос перешел в июле 2021 года. Ранее 24-летний футболист выступал в нескольких бразильских клубах, а также белорусских «Витебске» и «Шахтере» (Солигорск).

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Источник Azerisport.com
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