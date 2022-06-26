Азербайджанский клуб интересуется игроком Колоса, который уехал из-за войны

Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» может пополнить свои ряды бразильским легионером. Речь идет о вингере ковалевского «Колоса» Диего Сантосе (Кариока).

Бразилец, перешедший из-за войны в Украине в польскую «Ягеллонию» на правах аренды, имеет контракт с «Колосом» до 2024 года.

В ковалевский клуб Сантос перешел в июле 2021 года. Ранее 24-летний футболист выступал в нескольких бразильских клубах, а также белорусских «Витебске» и «Шахтере» (Солигорск).