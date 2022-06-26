Смена эпохи. Цорк, проведя в клубе 44 года, покидает Боруссию Д

Михаэль Цорк – знаковая фигура для дортмундской «Боруссии». Немец провел в клубе 44 года: 20 – в качестве игрока, и еще 24 – в качестве спортивного директора. Еще несколько лет назад казалось, что представить «шмелей» без Цорка невозможно. Функционер выполнял большой объем работы в дортмундском клубе: занимался трансферами, юношескими командами и академией, а также руководил скаутским отделом.

Цорк завершил карьеру игрока в 1998 году. Его последним клубом стала «Боруссия». Вскоре после завершения карьеры немец вернулся к «шмелям», став их спортивным директором. Функционер пережил вместе с клубом разные времена – не только хорошие. Хуже всего «Боруссии» было в 2005-м году. «Шмели» тогда были на грани банкротства. Существовала реальная угроза того, что клуб прекратит существование. Для Дортмунда и всех его жителей это стало бы катастрофой.

«Боруссия» выбралась из кризиса. Главными людьми, которые вытащили клуб из ямы, стали председатель правления Ханс-Йоахим Ватцке, финансист Томас Тресс и Карстен Крамер. Последнему было особенно тяжело, поскольку ему нужно было искать и находить спонсоров для пребывавших в кризисе «шмелей». Цорк тоже сыграл не последнюю роль в том, что «Боруссия» оставалась на плаву. Имея весьма ограниченный бюджет, функционер должен был делать так, чтобы команда оставалась конкурентоспособной. Выход в Лигу чемпионов был критически важным для «шмелей».

Непростые времена растянулись для «Боруссии» на несколько лет. Спортивная составляющая клуба была полностью возложена на Цорка. Функционер рискнул, пригласив в 2008-м на пост главного тренера «шмелей» подающего надежды Юргена Клоппа. До того специалист 7 лет отработал в «Майнце». Позже Цорк признал, что нанял Клоппа от отчаяния – но не прогадал. Постепенно дела начали налаживаться. За 7 лет вместе с Юргеном «шмели» дважды становились чемпионами Германии, выигрывали Кубок и Суперкубок страны, и доходили до финала Лиги чемпионов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаэль Цорк (справа) привел в клуб Юргена Клоппа

В финансовом плане ситуация тоже улучшалась. Под покровительством Цорка «Боруссия» стала клубом, который предоставляет хорошие возможности молодым игрокам, а потом выгодно их продает. «Шмели» заработали суммарно почти 400 млн евро на продажах Пьера-Эмерика Обамеянга, Кристиана Пулишича, Генриха Мхитаряна, Джейдона Санчо и Усмана Дембеле. Роберт Левандовски, которого Цорк считает свои лучшим подписанием, ушел бесплатно. Зато Эрлинга Холанда удалось выгодно продать в «Манчестер Сити» за 75 млн евро.

Безусловно, спортивные достижения важны для «Боруссии». Но финансовая стабильность для дортмундского клуба еще важнее. Над этим работали все, в том числе и Цорк. Он построил целую систему по поиску, раскрытию и продаже игроков. Другое дело, что в спортивном плане эта система не столь эффективна, поскольку она не позволяет построить стабильную команду на долгосрочную перспективу. Цорк считает успехом то, что в шести из последних 10-ти сезонов «Боруссия» финишировала на 2-м месте Бундеслиге. Однако Себастьян Кель так не считает.

Уже через несколько дней Кель займет место Цорка. Себастьян тоже свой человек для «шмелей». Немец отыграл 13 лет в состав «Боруссии» и был капитаном команды на протяжении шести сезонов. С 2018-го он работает в структуре клуба – максимально близко к Цорку. Кель признает, что многому научился у более опытного коллеги. В то же время он заявляет, что хочет привить «Боруссии» собственный стиль и вывести ее на новый уровень. Для молодого функционера спортивные достижения важнее прибыли – и это правильно. «Шмелям» нужно постепенно отходить от перепродажи игроков, иначе «Бавария» выиграет еще 10 титулов подряд.

«Боруссия» проводит качественную трансферную кампанию не без участия Келя. «Шмели» заполучили защитников Никласа Зюле и Нико Шлоттербека. Причем на двух центрбеков суммарно было потрачено всего 20 млн евро. «Боруссия» также подписала форварда Карима Адейеми за 30 миллионов. Это вполне адекватная цена за молодого нападающего. Кроме того, вскоре в Дортмунд приедет лучший бомбардир «Аякса» Себастьян Аллер. Этот трансфер станет рекордным для «Боруссии».

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Кель – неглупый парень. Себастьян – квалифицированный менеджер от УЕФА. После завершения карьеры он успел поработать в Немецком футбольном союзе и Немецкой футбольной лиге. У него также имеется и тренерская лицензия на всякий случай. Как и когда-то Цорк, Кель получает серьезную должность в дортмундском клубе, будучи молодым и амбициозным специалистом. Себастьян заявил, что его назначение на пост спортивного директора положит начало новому проекту, в основе которого – возвращение «шмелей» на вершину немецкого футбола. За этим интересно будет наблюдать. В «Боруссии» начинается новая эпоха.

Cергей ЗАВАЛКО