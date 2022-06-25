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  4. Главный тренер Колоса прокомментировал переход Нуриева в Сабах
Украина. Премьер лига
25 июня 2022, 23:13 |
304
0

Главный тренер Колоса прокомментировал переход Нуриева в Сабах

Ярослав Вишняк считает, что клуб и игрок нормально разошлись

25 июня 2022, 23:13 |
304
0
Главный тренер Колоса прокомментировал переход Нуриева в Сабах
ФК Колос. Анатолий Нуриев

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал переход Анатолия Нуриева в азербайджанский «Сабах».

«Это та ситуация, когда клуб и игрок нормально разошлись. Пожали руки и, к сожалению, прекратили сотрудничество.

У человека есть возможность играть. Мы с пониманием отнеслись к его возможности и желанию играть в другом чемпионате, и он пошел к нам навстречу в наших вопросах. 

Я позвонил и поблагодарил его за работу. Возможно, еще когда-нибудь еще поработаем вместе», – подытожил Вишняк.

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Ярослав Вишняк Колос Ковалевка Сабах Азербайджан трансферы трансферы УПЛ Анатолий Нуриев
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Источник Футбол 1/2/3
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