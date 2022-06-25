Главный тренер Колоса прокомментировал переход Нуриева в Сабах

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал переход Анатолия Нуриева в азербайджанский «Сабах».

«Это та ситуация, когда клуб и игрок нормально разошлись. Пожали руки и, к сожалению, прекратили сотрудничество.

У человека есть возможность играть. Мы с пониманием отнеслись к его возможности и желанию играть в другом чемпионате, и он пошел к нам навстречу в наших вопросах.

Я позвонил и поблагодарил его за работу. Возможно, еще когда-нибудь еще поработаем вместе», – подытожил Вишняк.