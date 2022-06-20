ОФИЦИАЛЬНО. Нуриев перешел из Колоса в Сабах

26-летний полузащитник «Колоса» Анатолий Нуриев продолжит карьеру в азербайджанском «Сабахе».

Подробности трансфера не афишируются, но, по данным Transfermarkt, Нуриев перешел в «Сабах» в качестве свободного агента.

«Я очень рад переходу в «Сабах». Здесь есть знакомые мне лица. Я верю, что скоро адаптируюсь к своей новой команде. Не могу дождаться начала тренировок в «Сабахе» и встречи с моими новыми товарищами по команде и тренерами. Надеюсь, что следующий сезон будет для нас успешным, и мы достигнем поставленной цели», - прокомментировал переход Нуриев.

Напомним, в «Колос» Нуриев перешел летом минувшего года. и успел сыграть в УПЛ-2021/22 13 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей за команду из Ковалевки.