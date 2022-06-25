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  4. ДЖОКОВИЧ: «Не согласен с бессрочным запретом на выступления игрокам из рф»
Уимблдон
25 июня 2022, 21:08 |
1012
5

ДЖОКОВИЧ: «Не согласен с бессрочным запретом на выступления игрокам из рф»

Сербский теннисист считает, что это несправедливо

25 июня 2022, 21:08 |
1012
5
ДЖОКОВИЧ: «Не согласен с бессрочным запретом на выступления игрокам из рф»
Getty Images/Global Images Ukraine

Действующий чемпион Уимблдона Новак Джокович поделился мнением о позиции Сергея Стаховского о полном запрете россиянам участвовать в спортивных турнирах

«Конечно, я знаю Сергея давно. Он долгое время был моим коллегой не только на корте, но и Совете игроков. У нас реально хорошие отношения. Я с ним связывался и мы общались в последнее время. Я понимаю, что он и украинцы чувствуют недовольство в сторону россии и того, что происходит. Конечно, я не будут комментировать или влезать в суть войны. Как ребенок войны и даже не одной, на самом деле, я знаю, какие это эмоции, когда ты в таком положении.

Но, с другой стороны, я не могу сказать, что полностью согласен с бессрочным запретом на выступления российским игрокам, белорусским игрокам. Я просто не вижу, каков был их вклад во что-нибудь из того, что на самом деле происходит. Я не чувствую, что это справедливо.

Я думаю, что российские и белорусские игроки согласились бы пойти на компромисс, который у них был в ситуации с Олимпиадами, где они и так играли под нейтральным флагом. Я чувствую, что они заслуживают побеждать. Они заслуживают соревноваться. Они профессиональные спортсмены. Никто из них не поддержал никакую войну или что-то подобное.

Это очень деликатная тема. Как только что-то такое происходит на глобальном уровне, что бы ты не сказал как человек, будучи с той или иной страны, это будут осуждаться (оцениваться) так или иначе.

Я понимаю обе стороны. Очень сложно на самом деле сказать, что правильно, а что неправильно. Но в моем сердце, как спортсмена, когда я ставлю себя на место, что мне бы запретили играть из-за таких обстоятельств, а моего вклада в это не было никакого, я бы не посчитал, что так поступать было бы справедливо.

Позвольте мне напомнить, что в 90-х годах, с 1992 по 1996 годы, любым спортсменам из Сербии не было разрешено выступать на международной арене в любом виде спорта. Так что я знаю, какие это эмоции. Я знаю многих спортсменов. В то время я был очень юным, но я знаю спортсменов, которые в то время соревновались. Я знаю, как это повлияло на их жизни. Многие из них ушли из спорта, потому что 4 года – это очень долгий срок. Да, это все, что я могу сказать», – сказал Джокович.

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Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 5
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maverik
Муд...м был им и остался ! россиянин или беларус хочешь играть ,заяви что ты против войны и хочешь чтобы твоя страна соревновалась на спортивных площадках а не на поле боя !!! От того что ты скажешь "нет войне" в понимании адекватных людей ты не предаешь свою страну ты высказываешь свою позицию.Как можно вообще здравомыслящему человеку быть за   войну ? Ведь она несет только горе...
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+4
Michael Savchyn
яке воно кОнчене,
як був мудаком, так і лишився...
і яке воно дитя війни, коли Сербія навчиняла найбільше воєнних злочинів у колишній Югославії
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+1
taras_sidyi
хороша спроба сісти на 2 стільці
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+1
shef63
Козел
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+1
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