ДЖОКОВИЧ: «Не согласен с бессрочным запретом на выступления игрокам из рф»

Действующий чемпион Уимблдона Новак Джокович поделился мнением о позиции Сергея Стаховского о полном запрете россиянам участвовать в спортивных турнирах

«Конечно, я знаю Сергея давно. Он долгое время был моим коллегой не только на корте, но и Совете игроков. У нас реально хорошие отношения. Я с ним связывался и мы общались в последнее время. Я понимаю, что он и украинцы чувствуют недовольство в сторону россии и того, что происходит. Конечно, я не будут комментировать или влезать в суть войны. Как ребенок войны и даже не одной, на самом деле, я знаю, какие это эмоции, когда ты в таком положении.

Но, с другой стороны, я не могу сказать, что полностью согласен с бессрочным запретом на выступления российским игрокам, белорусским игрокам. Я просто не вижу, каков был их вклад во что-нибудь из того, что на самом деле происходит. Я не чувствую, что это справедливо.

Я думаю, что российские и белорусские игроки согласились бы пойти на компромисс, который у них был в ситуации с Олимпиадами, где они и так играли под нейтральным флагом. Я чувствую, что они заслуживают побеждать. Они заслуживают соревноваться. Они профессиональные спортсмены. Никто из них не поддержал никакую войну или что-то подобное.

Это очень деликатная тема. Как только что-то такое происходит на глобальном уровне, что бы ты не сказал как человек, будучи с той или иной страны, это будут осуждаться (оцениваться) так или иначе.

Я понимаю обе стороны. Очень сложно на самом деле сказать, что правильно, а что неправильно. Но в моем сердце, как спортсмена, когда я ставлю себя на место, что мне бы запретили играть из-за таких обстоятельств, а моего вклада в это не было никакого, я бы не посчитал, что так поступать было бы справедливо.

Позвольте мне напомнить, что в 90-х годах, с 1992 по 1996 годы, любым спортсменам из Сербии не было разрешено выступать на международной арене в любом виде спорта. Так что я знаю, какие это эмоции. Я знаю многих спортсменов. В то время я был очень юным, но я знаю спортсменов, которые в то время соревновались. Я знаю, как это повлияло на их жизни. Многие из них ушли из спорта, потому что 4 года – это очень долгий срок. Да, это все, что я могу сказать», – сказал Джокович.