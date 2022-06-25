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  4. Колос может подписать защитника Шахтера
Украина. Премьер лига
25 июня 2022, 20:13 |
544
0

Колос может подписать защитника Шахтера

Сергей Болбат вскоре станет свободным агентом

25 июня 2022, 20:13 |
544
0
Колос может подписать защитника Шахтера
ФК Десна Чернигов. Сергей Болбат

Защитник «Шахтера» Сергей Болбат может вскоре стать игроком «Колоса». Контракт игрока с донецким клубом истекает в конце июня.

Первую половину сезона 2021/2022 Болбат провел в аренде в «Десне». На его счету 14 матчей в УПЛ за клуб из Чернигова.

В феврале интерес к игроку проявлял «Черноморец».

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Источник Sportarena
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