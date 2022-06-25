Украина. Премьер лига25 июня 2022, 20:13 |
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Колос может подписать защитника Шахтера
Сергей Болбат вскоре станет свободным агентом
25 июня 2022, 20:13 |
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Защитник «Шахтера» Сергей Болбат может вскоре стать игроком «Колоса». Контракт игрока с донецким клубом истекает в конце июня.
Первую половину сезона 2021/2022 Болбат провел в аренде в «Десне». На его счету 14 матчей в УПЛ за клуб из Чернигова.
В феврале интерес к игроку проявлял «Черноморец».
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