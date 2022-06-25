Колос может подписать защитника Шахтера

Защитник «Шахтера» Сергей Болбат может вскоре стать игроком «Колоса». Контракт игрока с донецким клубом истекает в конце июня.

Первую половину сезона 2021/2022 Болбат провел в аренде в «Десне». На его счету 14 матчей в УПЛ за клуб из Чернигова.

В феврале интерес к игроку проявлял «Черноморец».