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  4. Александер ЧЕФЕРИН: «Суперлига уже давно мертва»
Европейская Суперлига
25 июня 2022, 19:56 |
235
0

Александер ЧЕФЕРИН: «Суперлига уже давно мертва»

Президент УЕФА не верит в проект Переса и компании

25 июня 2022, 19:56 |
235
0
Александер ЧЕФЕРИН: «Суперлига уже давно мертва»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз заявил, что у проекта Суперлиги нет шансов запуститься:

«УЕФА не монополист. Клубы сами могут решать, где им играть или не играть. Но в случае присоединения к другому турниру, им нет места среди наших соревнований.

Суперлига уже давно мертва. Есть только три человека, которые таскают других по судам. Просто три разъяренных человека, но для турнира все кончено».

Ранее Чеферин ответил на критику со стороны Юргена Клоппа.

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Александер Чеферин УЕФА Суперлига
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Источник Football-Italia
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