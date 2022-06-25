Другие новости25 июня 2022, 17:24 |
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Президент УЕФА жестко ответил Юргену Клоппу
Александер Чеферин не согласен с тренером «Ливерпуля»
25 июня 2022, 17:24 |
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Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на критику главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который жалуется на слишком интенсивный календарь матчей
«Всегда легко нападать на ФИФА и УЕФА, но всё просто. Если ты играешь меньше, то получаешь меньше денег. Кто должен жаловаться, так это рабочие на фабрике, которые получают € 1 тыс. в месяц».
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