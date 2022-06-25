Президент УЕФА жестко ответил Юргену Клоппу

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на критику главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который жалуется на слишком интенсивный календарь матчей

«Всегда легко нападать на ФИФА и УЕФА, но всё просто. Если ты играешь меньше, то получаешь меньше денег. Кто должен жаловаться, так это рабочие на фабрике, которые получают € 1 тыс. в месяц».