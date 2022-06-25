Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент УЕФА жестко ответил Юргену Клоппу
Другие новости
25 июня 2022, 17:24 |
461
0

Президент УЕФА жестко ответил Юргену Клоппу

Александер Чеферин не согласен с тренером «Ливерпуля»

25 июня 2022, 17:24 |
461
0
Президент УЕФА жестко ответил Юргену Клоппу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на критику главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который жалуется на слишком интенсивный календарь матчей

«Всегда легко нападать на ФИФА и УЕФА, но всё просто. Если ты играешь меньше, то получаешь меньше денег. Кто должен жаловаться, так это рабочие на фабрике, которые получают € 1 тыс. в месяц».

По теме:
УЕФА запретил проводить международные матчи в Приднестровье
ВИДЕО. Прощальное интервью Садио Мане в Ливерпуле
Cадио Мане назвал наиболее памятный момент карьеры в Ливерпуле
Александер Чеферин Юрген Клопп УЕФА Ливерпуль
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гонсало ИГУАИН: «Месси или Роналду? Я бы предпочел Лионеля»
Футбол | 25 июня 2022, 13:02 0
Гонсало ИГУАИН: «Месси или Роналду? Я бы предпочел Лионеля»
Гонсало ИГУАИН: «Месси или Роналду? Я бы предпочел Лионеля»

Аргентинский форвард выбрал лучшего из двух легенд

Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Футбол | 25 июня 2022, 08:00 0
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты

Чемпионат Европы среди юношей проходит в Словакии с 18 июня по 1 июля 2022 года

Усиление перед Динамо: Фенербахче хочет подписать форварда Реала
Футбол | 25.06.2022, 08:38
Усиление перед Динамо: Фенербахче хочет подписать форварда Реала
Усиление перед Динамо: Фенербахче хочет подписать форварда Реала
Фиорентина готова заплатить за Додо столько, сколько просит Шахтер
Футбол | 24.06.2022, 21:39
Фиорентина готова заплатить за Додо столько, сколько просит Шахтер
Фиорентина готова заплатить за Додо столько, сколько просит Шахтер
Стали известны дата и время начала матча Фенербахче – Динамо
Футбол | 25.06.2022, 11:01
Стали известны дата и время начала матча Фенербахче – Динамо
Стали известны дата и время начала матча Фенербахче – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Истборн. Калинина проиграла действующей чемпионке
Истборн. Калинина проиграла действующей чемпионке
23.06.2022, 17:55 11
Теннис
ВИДЕО. Даже Златан это не смог. Ибрагимович рассказал о Месси
ВИДЕО. Даже Златан это не смог. Ибрагимович рассказал о Месси
23.06.2022, 18:32
Футбол
Очень тяжело. Залужный рассказал о характере боевых действий
Очень тяжело. Залужный рассказал о характере боевых действий
23.06.2022, 19:52
Война
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «русские – г*нд*ны»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «русские – г*нд*ны»
25.06.2022, 14:19 1
Футбол
10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ
10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ
24.06.2022, 13:13 4
Футбол
Стало известно, кто может заменить Йовичевича в Днепре-1
Стало известно, кто может заменить Йовичевича в Днепре-1
24.06.2022, 14:19 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украине предоставлен статус кандидата в Евросоюз!
ОФИЦИАЛЬНО. Украине предоставлен статус кандидата в Евросоюз!
23.06.2022, 21:30 20
Война
Йовичевич – главный кандидат, но у Шахтера есть и другие варианты
Йовичевич – главный кандидат, но у Шахтера есть и другие варианты
24.06.2022, 13:30 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем