Манчестер Сити повесил ценник на Стерлинга

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг летом может перейти в «Челси». Переговоры между клубами уже начались.

«Манчестер Сити» намерен получить за своего игрока 60-70 миллионов евро. Переход Стерлинга – личная инициатива главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, который лично звонил игроку и убеждал его перейти.

В сезоне 2021/2022 на счету Стерлинга 17 голов и 9 ассистов в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт 27-летнего англичанина рассчитан до лета 2023 года.