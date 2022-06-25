Англия25 июня 2022, 19:36 |
799
1
Манчестер Сити повесил ценник на Стерлинга
На вингера претендует «Челси»
25 июня 2022, 19:36 |
799
1
Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг летом может перейти в «Челси». Переговоры между клубами уже начались.
«Манчестер Сити» намерен получить за своего игрока 60-70 миллионов евро. Переход Стерлинга – личная инициатива главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, который лично звонил игроку и убеждал его перейти.
В сезоне 2021/2022 на счету Стерлинга 17 голов и 9 ассистов в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт 27-летнего англичанина рассчитан до лета 2023 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 25 июня 2022, 17:41 1
Петра добыла первый трофей в нынешнем сезоне
Футбол | 25 июня 2022, 14:19 2
Украинский хавбек – о подрыве АЗС в Николаеве
Футбол | 25.06.2022, 09:38
Футбол | 25.06.2022, 11:20
Футбол | 25.06.2022, 14:38
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Лично звонил? То есть они на тренировках не встречаются?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.06.2022, 05:05 5
25.06.2022, 06:08
24.06.2022, 10:24
24.06.2022, 18:15 17
24.06.2022, 12:47 5
25.06.2022, 11:01 1
24.06.2022, 11:27 5
23.06.2022, 19:13