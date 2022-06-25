Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити повесил ценник на Стерлинга
Англия
25 июня 2022, 19:36 |
799
1

Манчестер Сити повесил ценник на Стерлинга

На вингера претендует «Челси»

25 июня 2022, 19:36 |
799
1
Манчестер Сити повесил ценник на Стерлинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг летом может перейти в «Челси». Переговоры между клубами уже начались.

«Манчестер Сити» намерен получить за своего игрока 60-70 миллионов евро. Переход Стерлинга – личная инициатива главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, который лично звонил игроку и убеждал его перейти.

В сезоне 2021/2022 на счету Стерлинга 17 голов и 9 ассистов в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт 27-летнего англичанина рассчитан до лета 2023 года.

По теме:
Позиция изменилась. Бавария готова продать Левандовски
Колос может подписать защитника Шахтера
Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом
Рахим Стерлинг Челси Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Томас Тухель
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Telegraph
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Квитова обыграла Остапенко и завоевала титул в Истборне
Теннис | 25 июня 2022, 17:41 1
Квитова обыграла Остапенко и завоевала титул в Истборне
Квитова обыграла Остапенко и завоевала титул в Истборне

Петра добыла первый трофей в нынешнем сезоне

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «русские – г*нд*ны»
Футбол | 25 июня 2022, 14:19 2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «русские – г*нд*ны»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «русские – г*нд*ны»

Украинский хавбек – о подрыве АЗС в Николаеве

Днепр-1 может подписать Назарину
Футбол | 25.06.2022, 09:38
Днепр-1 может подписать Назарину
Днепр-1 может подписать Назарину
ФИФА-злодейка, или Как у Шахтера могут украсть Тете и Соломона
Футбол | 25.06.2022, 11:20
ФИФА-злодейка, или Как у Шахтера могут украсть Тете и Соломона
ФИФА-злодейка, или Как у Шахтера могут украсть Тете и Соломона
Лилль предложил 18 миллионов евро и бонусы за вингера Шахтера
Футбол | 25.06.2022, 14:38
Лилль предложил 18 миллионов евро и бонусы за вингера Шахтера
Лилль предложил 18 миллионов евро и бонусы за вингера Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfs2262ar
Лично звонил? То есть они на тренировках не встречаются?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ – о Тимощуке: «Г*нд*н и г*нд*н»
Мирон МАРКЕВИЧ – о Тимощуке: «Г*нд*н и г*нд*н»
24.06.2022, 05:05 5
Футбол
Тампа не сдается. Молнии обыграли Колорадо и продолжают битву за Кубок
Тампа не сдается. Молнии обыграли Колорадо и продолжают битву за Кубок
25.06.2022, 06:08
Хоккей
ВСУ получили приказ выйти из Северодонецка
ВСУ получили приказ выйти из Северодонецка
24.06.2022, 10:24
Война
Каким может быть следующий сезон УПЛ, если в командах не будет легионеров
Каким может быть следующий сезон УПЛ, если в командах не будет легионеров
24.06.2022, 18:15 17
Футбол
Уимблдон. Украинские теннисистки узнали соперниц по первому раунду
Уимблдон. Украинские теннисистки узнали соперниц по первому раунду
24.06.2022, 12:47 5
Теннис
Стали известны дата и время начала матча Фенербахче – Динамо
Стали известны дата и время начала матча Фенербахче – Динамо
25.06.2022, 11:01 1
Футбол
Британский боксер: «Невозможно перебоксировать Усика. Джошуа нужен нокаут»
Британский боксер: «Невозможно перебоксировать Усика. Джошуа нужен нокаут»
24.06.2022, 11:27 5
Бокс
Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»
Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»
23.06.2022, 19:13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем