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  4. Стерлинг может сменить МанСити на другой английский гранд
Англия
23 июня 2022, 05:44 | Обновлено 23 июня 2022, 05:48
94
0

Стерлинг может сменить МанСити на другой английский гранд

Форвард еще не определился с будущим

23 июня 2022, 05:44 | Обновлено 23 июня 2022, 05:48
94
0
Стерлинг может сменить МанСити на другой английский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

27-летний нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг может сменить клуб в межсезонье.

Главная причина этого решения - желание получать больше игровой практики. Сам игрок пока не знает, останется ли в составе «горожан». Стерлингом интересуется «Челси», но игрок согласится на переход только в случае, если Томас Тухель гарантирует ему место в стартовом составе «синих».

Хосеп Гвардиола ранее говорил, что не намерен держать в команде игроков, которые недовольны своим положением. Сообщается, что «Манчестер Сити» готов отпустить Стерлинга за 60 миллионов евро.

Рахим Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году из «Ливерпуля». В минувшем сезоне форвард принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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Рахим Стерлинг
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Источник BBC
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