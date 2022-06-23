Стерлинг может сменить МанСити на другой английский гранд

27-летний нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг может сменить клуб в межсезонье.

Главная причина этого решения - желание получать больше игровой практики. Сам игрок пока не знает, останется ли в составе «горожан». Стерлингом интересуется «Челси», но игрок согласится на переход только в случае, если Томас Тухель гарантирует ему место в стартовом составе «синих».

Хосеп Гвардиола ранее говорил, что не намерен держать в команде игроков, которые недовольны своим положением. Сообщается, что «Манчестер Сити» готов отпустить Стерлинга за 60 миллионов евро.

Рахим Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году из «Ливерпуля». В минувшем сезоне форвард принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.