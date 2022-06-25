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25 июня 2022, 18:50 |
664
0

Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом

Звездный вингер продолжит карьеру в МЛС

25 июня 2022, 18:50 |
664
0
Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Вингер «Реала» Гарет Бэйл продолжит свою карьеру в МЛС. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Бэйл уже согласовал контракт с клубом «Лос-Анджелес». Сделку подтверждают американские источники. Контракт будет рассчитан на один год – до лета 2023 года.

Это уже второе звездное подписание «Лос-Анджелеса» нынешним летом. Ранее игроком команды стал Джорджо Кьеллини.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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