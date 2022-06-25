Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом

Вингер «Реала» Гарет Бэйл продолжит свою карьеру в МЛС. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Бэйл уже согласовал контракт с клубом «Лос-Анджелес». Сделку подтверждают американские источники. Контракт будет рассчитан на один год – до лета 2023 года.

Это уже второе звездное подписание «Лос-Анджелеса» нынешним летом. Ранее игроком команды стал Джорджо Кьеллини.