Другие новости25 июня 2022, 18:50 |
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Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом
Звездный вингер продолжит карьеру в МЛС
25 июня 2022, 18:50 |
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Вингер «Реала» Гарет Бэйл продолжит свою карьеру в МЛС. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, Бэйл уже согласовал контракт с клубом «Лос-Анджелес». Сделку подтверждают американские источники. Контракт будет рассчитан на один год – до лета 2023 года.
Это уже второе звездное подписание «Лос-Анджелеса» нынешним летом. Ранее игроком команды стал Джорджо Кьеллини.
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