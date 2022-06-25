Жоау Фелиш останется в Атлетико Мадрид

Вопреки желанию «Атлетико» Мадрид продать Жоау Фелиша сам игрок заявил, что менять клуб летом не собирается:

«Это не обсуждается. Я в порядке и сосредоточен на работе в «Атлетико». Спокойно смотрю в будущее. Знаю, что могу сделать, поэтому всё хорошо.

Сейчас я в отпуске, только начал тренироваться, чтобы подготовиться к предсезонке. Пока мало думаю о футболе. Конечно, я стал лучше во многих аспектах с тех пор, как перешёл в «Атлетико». Развиваться — это нормальный процесс. Думаю, что делаю всё правильно, и поэтому становлюсь лучше».