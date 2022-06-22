Атлетико предложил Жоау Фелиша ПСЖ

Жоау Фелиш не оправдал ожиданий после перехода в «Атлетико» Мадрид. Испанский клуб ищет возможность продать 22-летнего португальца нынешним летом.

«Атлетико» предложил Фелиша ПСЖ и еще ряду клубов, названия которых не сообщаются. Диего Симеоне не считает Фелиша неприкасаемым и готов отпустить игрока.

В сезоне 2021/2022 на счету Жоау Фелиша 10 голов и 6 ассистов в 34 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.