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  4. Гонсало ИГУАИН: «Бензема заслуживает Золотого мяча»
Испания
25 июня 2022, 16:36 | Обновлено 25 июня 2022, 16:37
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0

Гонсало ИГУАИН: «Бензема заслуживает Золотого мяча»

Аргентинский форвард – об экс-партнере по команде

25 июня 2022, 16:36 | Обновлено 25 июня 2022, 16:37
125
0
Гонсало ИГУАИН: «Бензема заслуживает Золотого мяча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Игуаин

Аргентинский форвард Гонсало Игуаин считает, что его экс-партнер по «Реалу» Карим Бензема заслуживает Золотого мяча:

«Я знаю Карима Бензема с 19 лет. Мы были конкурентами за место на поле, но всегда ладим, у нас хорошие отношения. Меня не удивляет, что он лучший нападающий в мире. Он заслуживает Золотого мяча».

Ранее Игуаин сравнил Месси и Роналду.

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Гонсало Игуаин Карим Бензема Реал Мадрид Золотой мяч
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Источник La Nacion
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