Гонсало ИГУАИН: «Бензема заслуживает Золотого мяча»

Аргентинский форвард Гонсало Игуаин считает, что его экс-партнер по «Реалу» Карим Бензема заслуживает Золотого мяча:

«Я знаю Карима Бензема с 19 лет. Мы были конкурентами за место на поле, но всегда ладим, у нас хорошие отношения. Меня не удивляет, что он лучший нападающий в мире. Он заслуживает Золотого мяча».

Ранее Игуаин сравнил Месси и Роналду.