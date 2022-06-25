Испания25 июня 2022, 16:36 | Обновлено 25 июня 2022, 16:37
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Гонсало ИГУАИН: «Бензема заслуживает Золотого мяча»
Аргентинский форвард – об экс-партнере по команде
25 июня 2022, 16:36 | Обновлено 25 июня 2022, 16:37
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Аргентинский форвард Гонсало Игуаин считает, что его экс-партнер по «Реалу» Карим Бензема заслуживает Золотого мяча:
«Я знаю Карима Бензема с 19 лет. Мы были конкурентами за место на поле, но всегда ладим, у нас хорошие отношения. Меня не удивляет, что он лучший нападающий в мире. Он заслуживает Золотого мяча».
Ранее Игуаин сравнил Месси и Роналду.
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