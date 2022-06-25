Андрей ЯРМОЛЕНКО: «русские – г*нд*ны»

32-летний полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался об обстреле АЗС в Николаеве российскими оккупантами.

«Г*нд*ны», - написал Ярмоленко в Instagram, дав краткую и в то же время максимально точную характеристику озверелым захватчикам.