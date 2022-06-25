Другие новости25 июня 2022, 14:19 | Обновлено 25 июня 2022, 14:24
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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «русские – г*нд*ны»
Украинский хавбек – о подрыве АЗС в Николаеве
25 июня 2022, 14:19 | Обновлено 25 июня 2022, 14:24
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32-летний полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался об обстреле АЗС в Николаеве российскими оккупантами.
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«Г*нд*ны», - написал Ярмоленко в Instagram, дав краткую и в то же время максимально точную характеристику озверелым захватчикам.
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