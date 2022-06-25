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25 июня 2022, 14:19 | Обновлено 25 июня 2022, 14:24
2395
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «русские – г*нд*ны»

Украинский хавбек – о подрыве АЗС в Николаеве

25 июня 2022, 14:19 | Обновлено 25 июня 2022, 14:24
2395
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «русские – г*нд*ны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

32-летний полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался об обстреле АЗС в Николаеве российскими оккупантами.

«Г*нд*ны», - написал Ярмоленко в Instagram, дав краткую и в то же время максимально точную характеристику озверелым захватчикам.

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Источник Sport.ua
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