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  4. Мирон МАРКЕВИЧ – о Тимощуке: «Г*нд*н и г*нд*н»
Россия
24 июня 2022, 03:33 | Обновлено 24 июня 2022, 03:54
165
0

Мирон МАРКЕВИЧ – о Тимощуке: «Г*нд*н и г*нд*н»

Известный тренер – о главном предателе украинского футбола

24 июня 2022, 03:33 | Обновлено 24 июня 2022, 03:54
165
0
Мирон МАРКЕВИЧ – о Тимощуке: «Г*нд*н и г*нд*н»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о бывшем подопечном Анатолии Тимощуке.

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Напомним, Тимощук продолжил работать в питерском «Зените» после начала полномасштабной российско-украинской войны.

«Г*нд*н и г*нд*н», - коротко сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич Анатолий Тимощук российско-украинская война
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