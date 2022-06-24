Россия24 июня 2022, 03:33 | Обновлено 24 июня 2022, 03:54
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Мирон МАРКЕВИЧ – о Тимощуке: «Г*нд*н и г*нд*н»
Известный тренер – о главном предателе украинского футбола
24 июня 2022, 03:33 | Обновлено 24 июня 2022, 03:54
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Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о бывшем подопечном Анатолии Тимощуке.
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Напомним, Тимощук продолжил работать в питерском «Зените» после начала полномасштабной российско-украинской войны.
«Г*нд*н и г*нд*н», - коротко сказал Маркевич.
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