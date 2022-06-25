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  4. Маркос АНТОНИО: «Шахтер – часть моей истории. Сегодня я прощаюсь»
Украина. Премьер лига
25 июня 2022, 14:00 | Обновлено 25 июня 2022, 14:06
263
0

Маркос АНТОНИО: «Шахтер – часть моей истории. Сегодня я прощаюсь»

Бразильский хавбек покидает донецкий клуб

25 июня 2022, 14:00 | Обновлено 25 июня 2022, 14:06
263
0
Маркос АНТОНИО: «Шахтер – часть моей истории. Сегодня я прощаюсь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Антонио

22-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио попрощался с клубом.

«Прощания никогда не бывают легкими, но чтобы один цикл начался, другой должен окончиться. Сегодня я прощаюсь с «Шахтером». Я носил футболку этого клуба 3 года, я просто должен поблагодарить его за все. Ты – часть моей истории.

Спасибо всем, кто принял участие в моем путешествии. Также спасибо украинцам, которые так хорошо меня приняли. Теперь я отправлюсь к новым испытаниям, но не забуду все, что прожил с тобой. Большое спасибо», - написал Антонио.

 

 

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