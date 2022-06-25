Маркос АНТОНИО: «Шахтер – часть моей истории. Сегодня я прощаюсь»

22-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио попрощался с клубом.

«Прощания никогда не бывают легкими, но чтобы один цикл начался, другой должен окончиться. Сегодня я прощаюсь с «Шахтером». Я носил футболку этого клуба 3 года, я просто должен поблагодарить его за все. Ты – часть моей истории.

Спасибо всем, кто принял участие в моем путешествии. Также спасибо украинцам, которые так хорошо меня приняли. Теперь я отправлюсь к новым испытаниям, но не забуду все, что прожил с тобой. Большое спасибо», - написал Антонио.