Маркос АНТОНИО: «Шахтер – часть моей истории. Сегодня я прощаюсь»
Бразильский хавбек покидает донецкий клуб
22-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио попрощался с клубом.
«Прощания никогда не бывают легкими, но чтобы один цикл начался, другой должен окончиться. Сегодня я прощаюсь с «Шахтером». Я носил футболку этого клуба 3 года, я просто должен поблагодарить его за все. Ты – часть моей истории.
Спасибо всем, кто принял участие в моем путешествии. Также спасибо украинцам, которые так хорошо меня приняли. Теперь я отправлюсь к новым испытаниям, но не забуду все, что прожил с тобой. Большое спасибо», - написал Антонио.
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