Маркос Антонио согласовал контракт с Лацио. Римляне за 10 млн купят игрока

Бразильский полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио, как и сообщалось ранее, в ближайшее время станет игроком «Лацио».

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний футболист согласовал персональный контракт с римлянами. За Антонио «Лацио» заплатит 10 млн евро.

Сам бразилец согласовал контракт, по которому он будет получать 900 тысяч евро в год + бонусы. На следующей неделе Антонио пройдет медобследование, после чего состоится официальное объявление трансфера.

Напомним, «Шахтер» купил Маркоса Антонио у «Эшторила» в феврале 2019 года за 3,5 миллиона евро.