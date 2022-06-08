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  4. Маркос Антонио согласовал контракт с Лацио. Римляне за 10 млн купят игрока
Украина. Премьер лига
08 июня 2022, 08:21 |
368
0

Маркос Антонио согласовал контракт с Лацио. Римляне за 10 млн купят игрока

Хавбек «Шахтера» на следующей неделе пройдет медобследование

08 июня 2022, 08:21 |
368
0
Маркос Антонио согласовал контракт с Лацио. Римляне за 10 млн купят игрока
ФК Шахтер Донецк. Маркос Антонио

Бразильский полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио, как и сообщалось ранее, в ближайшее время станет игроком «Лацио».

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний футболист согласовал персональный контракт с римлянами. За Антонио «Лацио» заплатит 10 млн евро.

Сам бразилец согласовал контракт, по которому он будет получать 900 тысяч евро в год + бонусы. На следующей неделе Антонио пройдет медобследование, после чего состоится официальное объявление трансфера.

Напомним, «Шахтер» купил Маркоса Антонио у «Эшторила» в феврале 2019 года за 3,5 миллиона евро. 

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Источник: Байер и Шахтер устно договорились о трансфере Мудрика
трансферы Шахтер Донецк Маркос Антонио трансферы Серии A Лацио трансферы УПЛ
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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