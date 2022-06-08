Маркос Антонио согласовал контракт с Лацио. Римляне за 10 млн купят игрока
Хавбек «Шахтера» на следующей неделе пройдет медобследование
Бразильский полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио, как и сообщалось ранее, в ближайшее время станет игроком «Лацио».
Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний футболист согласовал персональный контракт с римлянами. За Антонио «Лацио» заплатит 10 млн евро.
Сам бразилец согласовал контракт, по которому он будет получать 900 тысяч евро в год + бонусы. На следующей неделе Антонио пройдет медобследование, после чего состоится официальное объявление трансфера.
Напомним, «Шахтер» купил Маркоса Антонио у «Эшторила» в феврале 2019 года за 3,5 миллиона евро.
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