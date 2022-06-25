Италия25 июня 2022, 13:42 | Обновлено 25 июня 2022, 14:18
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ОФИЦИАЛЬНО. Инсинье подписал контракт с Торонто
Итальянский вингер перебрался в чемпионат МЛС
25 июня 2022, 13:42 | Обновлено 25 июня 2022, 14:18
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Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье подписал четырехлетний контракт с «Торонто».
Итальянец, являющийся воспитанником «Наполи», присоединился к «Торонто» на правах свободного агента.
На протяжении карьеры Инсинье провел за «Наполи» 416 матчей, в которых забил 114 голов и сделал 91 ассист.
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