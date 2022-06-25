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Италия
25 июня 2022, 13:42 | Обновлено 25 июня 2022, 14:18
259
0

ОФИЦИАЛЬНО. Инсинье подписал контракт с Торонто

Итальянский вингер перебрался в чемпионат МЛС

25 июня 2022, 13:42 | Обновлено 25 июня 2022, 14:18
259
0
ОФИЦИАЛЬНО. Инсинье подписал контракт с Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Инсинье

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье подписал четырехлетний контракт с «Торонто».

Итальянец, являющийся воспитанником «Наполи», присоединился к «Торонто» на правах свободного агента.

На протяжении карьеры Инсинье провел за «Наполи» 416 матчей, в которых забил 114 голов и сделал 91 ассист.

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Источник Sport.ua
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