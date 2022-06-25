ОФИЦИАЛЬНО. Инсинье подписал контракт с Торонто

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье подписал четырехлетний контракт с «Торонто».

Итальянец, являющийся воспитанником «Наполи», присоединился к «Торонто» на правах свободного агента.

На протяжении карьеры Инсинье провел за «Наполи» 416 матчей, в которых забил 114 голов и сделал 91 ассист.