Милан заинтересован в подписании Зиеша

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш близок к уходу из лондонского клуба.

Хавбек интересен «Милану». Итальянский гранд уже вышел на контакт с окружением 29-летнего марокканца.

Зиеш настроен сменить команду, поэтому готов обсудить переход в состав чемпиона Италии.

Однако высокая заработная плата может негативно повлиять на потенциальный переход игрока в «Милан».