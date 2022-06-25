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  4. Милан заинтересован в подписании Зиеша
Италия
25 июня 2022, 12:05 | Обновлено 25 июня 2022, 12:17
180
0

Милан заинтересован в подписании Зиеша

Итальянский гранд уже вышел на контакт с окружением 29-летнего марокканца

25 июня 2022, 12:05 | Обновлено 25 июня 2022, 12:17
180
0
Милан заинтересован в подписании Зиеша
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш близок к уходу из лондонского клуба.

Хавбек интересен «Милану». Итальянский гранд уже вышел на контакт с окружением 29-летнего марокканца.

Зиеш настроен сменить команду, поэтому готов обсудить переход в состав чемпиона Италии.

Однако высокая заработная плата может негативно повлиять на потенциальный переход игрока в «Милан».

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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