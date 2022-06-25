Италия25 июня 2022, 12:05 | Обновлено 25 июня 2022, 12:17
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Милан заинтересован в подписании Зиеша
Итальянский гранд уже вышел на контакт с окружением 29-летнего марокканца
25 июня 2022, 12:05 | Обновлено 25 июня 2022, 12:17
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Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш близок к уходу из лондонского клуба.
Хавбек интересен «Милану». Итальянский гранд уже вышел на контакт с окружением 29-летнего марокканца.
Зиеш настроен сменить команду, поэтому готов обсудить переход в состав чемпиона Италии.
Однако высокая заработная плата может негативно повлиять на потенциальный переход игрока в «Милан».
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