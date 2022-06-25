Стали известны дата и время начала матча Фенербахче – Динамо

Стали известны дата и время начала ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Динамо» и «Фенербахче» сыграют на поле турецкого клуба.

Ответный матч состоится на домашней арене «желтых канареек» «Шюкрю Сараджоглу».

Игра начнется в среду, 27 июля, в 20:00 (местное время совпадает с киевским).

Напомним, первый матч, формально домашний для киевлян, пройдет в польском городе Лодзь 20 июля.