Лига чемпионов25 июня 2022, 11:01 |
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Стали известны дата и время начала матча Фенербахче – Динамо
Игра начнется в среду, 27 июля, в 20:00
25 июня 2022, 11:01 |
660
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Стали известны дата и время начала ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Динамо» и «Фенербахче» сыграют на поле турецкого клуба.
Ответный матч состоится на домашней арене «желтых канареек» «Шюкрю Сараджоглу».
Игра начнется в среду, 27 июля, в 20:00 (местное время совпадает с киевским).
Напомним, первый матч, формально домашний для киевлян, пройдет в польском городе Лодзь 20 июля.
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