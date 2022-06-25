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  4. Стали известны дата и время начала матча Фенербахче – Динамо
Лига чемпионов
25 июня 2022, 11:01 |
660
0

Стали известны дата и время начала матча Фенербахче – Динамо

Игра начнется в среду, 27 июля, в 20:00

25 июня 2022, 11:01 |
660
0
Стали известны дата и время начала матча Фенербахче – Динамо
ФК Динамо Киев

Стали известны дата и время начала ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Динамо» и «Фенербахче» сыграют на поле турецкого клуба.

Ответный матч состоится на домашней арене «желтых канареек» «Шюкрю Сараджоглу».

Игра начнется в среду, 27 июля, в 20:00 (местное время совпадает с киевским).

Напомним, первый матч, формально домашний для киевлян, пройдет в польском городе Лодзь 20 июля.

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Фенербахче - Динамо Фенербахче Динамо Киев Лига чемпионов
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Источник ФК Динамо Киев
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