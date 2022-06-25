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Лига чемпионов
25 июня 2022, 08:38 | Обновлено 25 июня 2022, 08:50
824
0

Усиление перед Динамо: Фенербахче хочет подписать форварда Реала

Мариано Диас может продолжить карьеру в турецком клубе

25 июня 2022, 08:38 | Обновлено 25 июня 2022, 08:50
824
0
Усиление перед Динамо: Фенербахче хочет подписать форварда Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Мариано Диас

Форвард мадридского «Реала» Мариано Диас может перейти в один из клубов чемпионата Турции.

В услугах 28-летнего доминиканца заинтересован «Фенербахче», который сыграет с киевским «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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Отмечается, что «Реал» не будет препятствовать уходу Мариано Диаса, поскольку больше не рассчитывает на него.

В минувшем сезоне Диас отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 9 матчах Ла Лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.

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Источник AS
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