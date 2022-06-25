Усиление перед Динамо: Фенербахче хочет подписать форварда Реала
Мариано Диас может продолжить карьеру в турецком клубе
Форвард мадридского «Реала» Мариано Диас может перейти в один из клубов чемпионата Турции.
В услугах 28-летнего доминиканца заинтересован «Фенербахче», который сыграет с киевским «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Отмечается, что «Реал» не будет препятствовать уходу Мариано Диаса, поскольку больше не рассчитывает на него.
В минувшем сезоне Диас отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 9 матчах Ла Лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.
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