Мудрика не будет? Байер договорился о трансфере таланта Ман Сити

Леверкузенский «Байер» согласовал трансфер 19-летнего таланта молодежной команды «Манчестер Сити» Сэмюэла Эдози.

Сделка уже согласована, а все детали контракта между немецким клубом и футболистом полностью проработаны. Официально о ее завершении объявят в ближайшие дни.

У Эдози оставался год по контракту с «Манчестер Сити», чем и воспользовался «Байер», уговорив «горожан» продать вингера.

Больше в нашем Telegram Малиновский может перейти в Ювентус

Примечательно, что Эдози выступает на позиции левого вингера – там, где предпочитает действовать украинец Михаил Мудрик из «Шахтера», которого ранее активно прочили в Леверкузен.

Пока непонятно, означает ли подписание Эдози отказ «Байера» от переговоров по Мудрику, но в связи с последней позицией «Шахтера», такая вероятность возрастает.