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Германия
25 июня 2022, 10:36 | Обновлено 25 июня 2022, 10:45
892
1

Мудрика не будет? Байер договорился о трансфере таланта Ман Сити

Сэмюэл Эдози, как и украинец, играет на левом фланге полузащиты

25 июня 2022, 10:36 | Обновлено 25 июня 2022, 10:45
892
1
Мудрика не будет? Байер договорился о трансфере таланта Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Сэмюэл Эдози

Леверкузенский «Байер» согласовал трансфер 19-летнего таланта молодежной команды «Манчестер Сити» Сэмюэла Эдози.

Сделка уже согласована, а все детали контракта между немецким клубом и футболистом полностью проработаны. Официально о ее завершении объявят в ближайшие дни.

У Эдози оставался год по контракту с «Манчестер Сити», чем и воспользовался «Байер», уговорив «горожан» продать вингера.

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Примечательно, что Эдози выступает на позиции левого вингера – там, где предпочитает действовать украинец Михаил Мудрик из «Шахтера», которого ранее активно прочили в Леверкузен.

Пока непонятно, означает ли подписание Эдози отказ «Байера» от переговоров по Мудрику, но в связи с последней позицией «Шахтера», такая вероятность возрастает.

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Сэмюэл Эдози Байер Манчестер Сити трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ трансферы Михаил Мудрик Шахтер Донецк
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Источник FussballTransfers
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