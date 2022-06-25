Мудрика не будет? Байер договорился о трансфере таланта Ман Сити
Сэмюэл Эдози, как и украинец, играет на левом фланге полузащиты
Леверкузенский «Байер» согласовал трансфер 19-летнего таланта молодежной команды «Манчестер Сити» Сэмюэла Эдози.
Сделка уже согласована, а все детали контракта между немецким клубом и футболистом полностью проработаны. Официально о ее завершении объявят в ближайшие дни.
У Эдози оставался год по контракту с «Манчестер Сити», чем и воспользовался «Байер», уговорив «горожан» продать вингера.
Примечательно, что Эдози выступает на позиции левого вингера – там, где предпочитает действовать украинец Михаил Мудрик из «Шахтера», которого ранее активно прочили в Леверкузен.
Пока непонятно, означает ли подписание Эдози отказ «Байера» от переговоров по Мудрику, но в связи с последней позицией «Шахтера», такая вероятность возрастает.
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