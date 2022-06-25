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  4. Жозе МОУРИНЬО: «В юном возрасте я был молчаливым лидером»
Италия
25 июня 2022, 10:16 | Обновлено 25 июня 2022, 10:17
172
0

Жозе МОУРИНЬО: «В юном возрасте я был молчаливым лидером»

Португальский специалист рассказал о своих чертах характера

25 июня 2022, 10:16 | Обновлено 25 июня 2022, 10:17
172
0
Жозе МОУРИНЬО: «В юном возрасте я был молчаливым лидером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал о своих лидерских качествах.

«Я бы не сказал, что я прирожденный лидер. На самом деле, в юном возрасте я был молчаливым лидером. Но моя работа мне этого сейчас не позволяет. Я должен все время быть на виду, я должен постоянно общаться через СМИ, и это имеет большое значение.

Лидерство означает, что люди должны следовать за вами. Для этого они должны верить в вас. Обычно люди следуют за вами, когда чувствуют честность. В случае меня, как лидера, это означает ответственность, чтобы не подвести своих людей», - сказал Моуриньо.

Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет подписать в «Рому» лидера «Валенсии».

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Источник Sky Sports
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