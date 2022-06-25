Жозе МОУРИНЬО: «В юном возрасте я был молчаливым лидером»
Португальский специалист рассказал о своих чертах характера
Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал о своих лидерских качествах.
«Я бы не сказал, что я прирожденный лидер. На самом деле, в юном возрасте я был молчаливым лидером. Но моя работа мне этого сейчас не позволяет. Я должен все время быть на виду, я должен постоянно общаться через СМИ, и это имеет большое значение.
Лидерство означает, что люди должны следовать за вами. Для этого они должны верить в вас. Обычно люди следуют за вами, когда чувствуют честность. В случае меня, как лидера, это означает ответственность, чтобы не подвести своих людей», - сказал Моуриньо.
Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет подписать в «Рому» лидера «Валенсии».
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