Жозе МОУРИНЬО: «В юном возрасте я был молчаливым лидером»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал о своих лидерских качествах.

«Я бы не сказал, что я прирожденный лидер. На самом деле, в юном возрасте я был молчаливым лидером. Но моя работа мне этого сейчас не позволяет. Я должен все время быть на виду, я должен постоянно общаться через СМИ, и это имеет большое значение.

Лидерство означает, что люди должны следовать за вами. Для этого они должны верить в вас. Обычно люди следуют за вами, когда чувствуют честность. В случае меня, как лидера, это означает ответственность, чтобы не подвести своих людей», - сказал Моуриньо.

Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет подписать в «Рому» лидера «Валенсии».