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  4. Днепр-1 может подписать Назарину
Украина. Премьер лига
25 июня 2022, 09:38 | Обновлено 25 июня 2022, 09:44
165
0

Днепр-1 может подписать Назарину

Егор принял участие в двух контрольных матчах днепровского клуба

25 июня 2022, 09:38 | Обновлено 25 июня 2022, 09:44
165
0
Днепр-1 может подписать Назарину
ФК Заря Луганск. Егор Назарина

Полузащитник «Зари» Егор Назарина вполне вероятно может стать новичком «Днепра-1».

По данным источника, хавбек принимал участие в двух контрольных матчах днепровского клуба, а также поддерживал форму с командой во время вынужденной из-за масштабного военного вторжения россии паузы в украинском чемпионате.
 
Возможно, это связано с тем, что «Заря», на контракте с которой находится игрок, после начала российского вторжения 24 февраля прекратила финансирование команды, а официальные лица клуба не выходили на контакт с футболистами.

Кроме того, по информации СМИ, у луганского клуба и до начала масштабной военной агрессии россии имелись задолженности перед футболистами.

После 24 февраля игроки сами занимались поиском команд, в которых могли поддерживать форму, а также рассматривали варианты о дальнейшем трудоустройстве.

Егор Назарина является воспитанником киевского «Динамо», откуда в 2014 году попал в «Днепр». В 2018 году хавбек перешел в «Антверпен», вернувшись затем в «Карпаты». В 2020-м он подписал трехлетний контракт с «Зарей».

В минувшем сезоне Назарина забил два мяча и сделал одну результативную передачу в 19 матчах за «Зарю» во всех турнирах.

Прошлый чемпионат Премьер-лиги был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения. СК «Днепр-1» завершил сезон на третьем месте, «Заря» – на четвертом.

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Егор Назарина Днепр-1 Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
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Источник Sportarena
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