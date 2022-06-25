Днепр-1 может подписать Назарину
Егор принял участие в двух контрольных матчах днепровского клуба
Полузащитник «Зари» Егор Назарина вполне вероятно может стать новичком «Днепра-1».
По данным источника, хавбек принимал участие в двух контрольных матчах днепровского клуба, а также поддерживал форму с командой во время вынужденной из-за масштабного военного вторжения россии паузы в украинском чемпионате.
Возможно, это связано с тем, что «Заря», на контракте с которой находится игрок, после начала российского вторжения 24 февраля прекратила финансирование команды, а официальные лица клуба не выходили на контакт с футболистами.
Кроме того, по информации СМИ, у луганского клуба и до начала масштабной военной агрессии россии имелись задолженности перед футболистами.
После 24 февраля игроки сами занимались поиском команд, в которых могли поддерживать форму, а также рассматривали варианты о дальнейшем трудоустройстве.
Егор Назарина является воспитанником киевского «Динамо», откуда в 2014 году попал в «Днепр». В 2018 году хавбек перешел в «Антверпен», вернувшись затем в «Карпаты». В 2020-м он подписал трехлетний контракт с «Зарей».
В минувшем сезоне Назарина забил два мяча и сделал одну результативную передачу в 19 матчах за «Зарю» во всех турнирах.
Прошлый чемпионат Премьер-лиги был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения. СК «Днепр-1» завершил сезон на третьем месте, «Заря» – на четвертом.
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