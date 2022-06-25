Украина – Шотландия – 0:4. Странный пенальти и фиаско. Видео голов и обзор

В домашнем поединке отбора к чемпионату мира 2023, который проходил в польском Жешуве, женская сборная Украины потерпела поражение от Шотландии (0:4). Из-за российской агрессии и военного положения в Украине своих соперниц сборная вынуждена принимать в польском городе Жешув на стадионе «Сталь».

Уступив шотландкам, украинки потеряли шансы на выход в плей-офф отбора ЧМ-2023. Максимум девушки могут набрать 13 очков, как сейчас у шотландок, однако уступают им по личным встречам, поэтому по регламенту обойти не могут. Следующий матч подопечные Луиса Кортеса проведут против Венгрии 28 июня в 21:00 на этом же стадионе.

Квалификация ЧМ-2023 среди женщин

24 июня 2022 года. Жешув (Польша). Стадион «Сталь».

Украина – Шотландия – 0:4

Голы: Вер, 9 (пен), Катберт, 17, Томас, 20, 43.

Украина: Самсон, Корсун, Кравец, Шматко, Романенко, Панцулая (Гирин, 46), Апанащенко (к) (Христюк, 77), Петрик, Овдийчук (Химич, 61), Кравчук (Глущенко, 60), Козлова (Калинина, 67). Тренер: Луис Кортес.

Шотландия: Александер, Эванс, Корси (к) (Дж. Кларк, 84), Ховард, Дочерти, Катберт (Артур, 74), Кэрр, Вир (Грэм, 90), Клелланд (Мюррей, 74), Томас (Гаррисон, 75), Эмсли. Тренер: Педро Мартинес Лоса.

Предупреждения: Панцулая, 27 – Томас, 60.

Арбитр: Трийну Лаос (Эстония).

Видеообзор матча