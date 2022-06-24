Журналист: Бывший руководитель академии Шахтера возглавит Зарю

Нидерландский специалист Патрик ван Леувен станет новым главным тренером луганской «Зари».

Об этом заявил спортивный журналист Игорь Цыганык.

52-летний тренер ранее руководил академией «Шахтера». Также он работал на аналогичной должности в «Маккаби» Тель-Авив, после чего стал главным тренером израильского клуба, где и работал до октября прошлого года.

Отметим, что бывший тренер «Зари» Виктор Скрипник ушел в «Ворсклу».