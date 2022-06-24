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  4. Журналист: Бывший руководитель академии Шахтера возглавит Зарю
Украина. Премьер лига
24 июня 2022, 21:10 |
705
0

Журналист: Бывший руководитель академии Шахтера возглавит Зарю

Патрик ван Леувен станет новым тренером луганчан

24 июня 2022, 21:10 |
705
0
Журналист: Бывший руководитель академии Шахтера возглавит Зарю
ФК Маккаби Тель-Авив. Патрик ван Леувен

Нидерландский специалист Патрик ван Леувен станет новым главным тренером луганской «Зари». 

Об этом заявил спортивный журналист Игорь Цыганык.

52-летний тренер ранее руководил академией «Шахтера». Также он работал на аналогичной должности в «Маккаби» Тель-Авив, после чего стал главным тренером израильского клуба, где и работал до октября прошлого года.

Отметим, что бывший тренер «Зари» Виктор Скрипник ушел в «Ворсклу».

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Патрик ван Леувен Заря Луганск Игорь Цыганык Виктор Скрипник Ворскла Полтава
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Источник Циганик LIVE
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