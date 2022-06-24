Тоттенхэм работает над переходом защитника Барселоны

«Тоттенхэм» ведет переговоры по поводу перехода защитника «Барселоны» Клемана Ленгле. 27-летний француз не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави, и каталонцы готовы отпустить игрока.

Сейчас клубы обсуждают формулу перехода. «Тоттенхэм» хочет взять игрока в аренду, «Барселона» настаивает на полноценном трансфере. Ранее интерес к Ленгле проявлял «Ювентус».

В нынешнем сезоне на счету Ленгле 1 ассист в 27 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.