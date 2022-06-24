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  4. Тоттенхэм работает над переходом защитника Барселоны
Англия
24 июня 2022, 20:10 |
567
0

Тоттенхэм работает над переходом защитника Барселоны

Клеман Ленгле может продолжить карьеру в АПЛ

24 июня 2022, 20:10 |
567
0
Тоттенхэм работает над переходом защитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Клеман Ленгле

«Тоттенхэм» ведет переговоры по поводу перехода защитника «Барселоны» Клемана Ленгле. 27-летний француз не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави, и каталонцы готовы отпустить игрока.

Сейчас клубы обсуждают формулу перехода. «Тоттенхэм» хочет взять игрока в аренду, «Барселона» настаивает на полноценном трансфере. Ранее интерес к Ленгле проявлял «Ювентус».

В нынешнем сезоне на счету Ленгле 1 ассист в 27 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро. 

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Источник ESPN
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