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  4. Ювентус отказался от подписания Ди Марии
Италия
24 июня 2022, 19:50 |
119
0

Ювентус отказался от подписания Ди Марии

Туринский клуб переключил внимание на Доменико Берарди

24 июня 2022, 19:50 |
119
0
Ювентус отказался от подписания Ди Марии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

«Ювентус» отказался от идеи подписания на правах свободного агента Анхеля Ди Марии. Туринцы представили свое предложение игроку еще месяц назад, но до сих пор не получили ответа.

Молчание Ди Марии связано с тем, что вариант с «Ювентусом» для него не приоритетный: аргентинец надеется перейти в «Барселону».

Теперь «Ювентус» переключил свое внимание на Доменико Берарди. «Сассуоло» требует за своего игрока не менее 30 миллионов евро.

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Ювентус Анхель Ди Мария Доменико Берарди Сассуоло трансферы Серии A трансферы
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Источник La Gazzetta dello Sport
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