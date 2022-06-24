Италия24 июня 2022, 19:50 |
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Ювентус отказался от подписания Ди Марии
Туринский клуб переключил внимание на Доменико Берарди
24 июня 2022, 19:50 |
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«Ювентус» отказался от идеи подписания на правах свободного агента Анхеля Ди Марии. Туринцы представили свое предложение игроку еще месяц назад, но до сих пор не получили ответа.
Молчание Ди Марии связано с тем, что вариант с «Ювентусом» для него не приоритетный: аргентинец надеется перейти в «Барселону».
Теперь «Ювентус» переключил свое внимание на Доменико Берарди. «Сассуоло» требует за своего игрока не менее 30 миллионов евро.
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