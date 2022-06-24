Ювентус отказался от подписания Ди Марии

«Ювентус» отказался от идеи подписания на правах свободного агента Анхеля Ди Марии. Туринцы представили свое предложение игроку еще месяц назад, но до сих пор не получили ответа.

Молчание Ди Марии связано с тем, что вариант с «Ювентусом» для него не приоритетный: аргентинец надеется перейти в «Барселону».

Теперь «Ювентус» переключил свое внимание на Доменико Берарди. «Сассуоло» требует за своего игрока не менее 30 миллионов евро.