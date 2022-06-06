Ди Мария надеется перейти в Барселону

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария летом станет свободным агентом. У 34-летнего аргентинца на руках есть предложение от «Ювентуса».

Однако Ди Мария пока что не торопится с ответом туринскому клубу. Это связано с тем, что он хочет перейти в «Барселону» и ждет предложения от каталонцев.

При этом для «Барселоны» Ди Мария не является приоритетным вариантом. Клуб сделает предложение аргентинскому вингеру, только если команду покинет Усман Дембеле или если не удастся подписать игрока «Лидса» Рафинью.