Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ди Мария надеется перейти в Барселону
Испания
06 июня 2022, 21:18 |
388
0

Ди Мария надеется перейти в Барселону

Вариант с «Ювентусом» не является приоритетным для вингера

06 июня 2022, 21:18 |
388
0
Ди Мария надеется перейти в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария летом станет свободным агентом. У 34-летнего аргентинца на руках есть предложение от «Ювентуса».

Однако Ди Мария пока что не торопится с ответом туринскому клубу. Это связано с тем, что он хочет перейти в «Барселону» и ждет предложения от каталонцев.

При этом для «Барселоны» Ди Мария не является приоритетным вариантом. Клуб сделает предложение аргентинскому вингеру, только если команду покинет Усман Дембеле или если не удастся подписать игрока «Лидса» Рафинью.

По теме:
Де Лигт готов продлить контракт с Ювентусом при одном условии
Фабио КАННАВАРО: «Погба не принесет пользы Ювентусу»
Мауро ИКАРДИ: «Хочу и готов остаться в ПСЖ»
Анхель Ди Мария Барселона Ювентус ПСЖ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
Футбол | 05 июня 2022, 22:20 12
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор финального поединка плей-офф квалификации ЧМ-2022

Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Футбол | 05 июня 2022, 20:56 161
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ

Все решил автогол

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Уэльс оказался мастеровитее и удачливее»
Футбол | 06.06.2022, 15:19
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Уэльс оказался мастеровитее и удачливее»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Уэльс оказался мастеровитее и удачливее»
Whoscored: Ярмоленко – худший игрок матча Уэльс – Украина
Футбол | 06.06.2022, 03:45
Whoscored: Ярмоленко – худший игрок матча Уэльс – Украина
Whoscored: Ярмоленко – худший игрок матча Уэльс – Украина
Звездный вингер Шахтера хочет в Европу, но готов играть в Бразилии
Футбол | 06.06.2022, 20:09
Звездный вингер Шахтера хочет в Европу, но готов играть в Бразилии
Звездный вингер Шахтера хочет в Европу, но готов играть в Бразилии
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
35-я победа подряд. Свёнтек во второй раз за три года выиграла Ролан Гаррос
35-я победа подряд. Свёнтек во второй раз за три года выиграла Ролан Гаррос
04.06.2022, 17:20 17
Теннис
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
06.06.2022, 12:10 3
Футбол
ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
04.06.2022, 23:50
Футбол
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
04.06.2022, 18:05 5
Теннис
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
05.06.2022, 07:10 1
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
05.06.2022, 19:40 7
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джордж Камбосос – Девин Хейни
Где смотреть онлайн бой Джордж Камбосос – Девин Хейни
05.06.2022, 06:00
Бокс
Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
05.06.2022, 18:30 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем