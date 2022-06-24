Конкурент для Фулхэма. Французский клуб проявляет интерес к Соломону

«Ницца» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтера» Манору Соломону. Об этом сообщают французские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что к подписанию Соломона близок «Фулхэм». Также интерес к 22-летнему израильтянину проявляют «Арсенал», «Астон Вилла» и «Эвертон».

«Ницца» в сезоне 2021/2022 заняла пятое место во французской Лиге 1 и в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций. Контракт Соломона с «Шахтером» рассчитан до декабря 2023 года.