Франция24 июня 2022, 19:09 |
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Конкурент для Фулхэма. Французский клуб проявляет интерес к Соломону
Хавбек «Шахтера» может продолжить карьеру в «Ницце»
24 июня 2022, 19:09 |
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«Ницца» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтера» Манору Соломону. Об этом сообщают французские СМИ.
Ранее сообщалось о том, что к подписанию Соломона близок «Фулхэм». Также интерес к 22-летнему израильтянину проявляют «Арсенал», «Астон Вилла» и «Эвертон».
«Ницца» в сезоне 2021/2022 заняла пятое место во французской Лиге 1 и в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций. Контракт Соломона с «Шахтером» рассчитан до декабря 2023 года.
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