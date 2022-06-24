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  4. Конкурент для Фулхэма. Французский клуб проявляет интерес к Соломону
Франция
24 июня 2022, 19:09 |
148
0

Конкурент для Фулхэма. Французский клуб проявляет интерес к Соломону

Хавбек «Шахтера» может продолжить карьеру в «Ницце»

24 июня 2022, 19:09 |
148
0
Конкурент для Фулхэма. Французский клуб проявляет интерес к Соломону
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

«Ницца» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтера» Манору Соломону. Об этом сообщают французские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что к подписанию Соломона близок «Фулхэм». Также интерес к 22-летнему израильтянину проявляют «Арсенал», «Астон Вилла» и «Эвертон».

«Ницца» в сезоне 2021/2022 заняла пятое место во французской Лиге 1 и в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций. Контракт Соломона с «Шахтером» рассчитан до декабря 2023 года.

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Источник Le 10 Sport
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