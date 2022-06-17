Трансфер почти согласован: известно, сколько Фулхэм заплатит за Соломона

Английский «Фулхэм», который по итогам прошлого сезона вернулся в Премьер-лигу, близок к подписанию одного из лидеров донецкого «Шахтера».

Речь об израильтянине Маноре Соломоне. 22-летний вингер уже давно мечтает попробовать свои силы в топ-чемпионате и заинтересован в трансфере.

Стороны почти согласовали переход. «Дачники» выплатят «горнякам» 8 миллионов евро компенсации и отдадут 20% со следующем перепродажи Соломона.

Примечательно, что минувшим летом в прессе сообщалось о желании «Шахтера» выручить 30 миллионов евро от продажи Соломона. Тогда предметный интерес к израильтянину проявляла «Аталанта», которая была готова заплатить 20 миллионов евро.