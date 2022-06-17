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  4. Трансфер почти согласован: известно, сколько Фулхэм заплатит за Соломона
Украина. Премьер лига
17 июня 2022, 04:40 | Обновлено 17 июня 2022, 05:14
67
0

Трансфер почти согласован: известно, сколько Фулхэм заплатит за Соломона

«Дачники» выплатят «горнякам» 8 миллионов евро компенсации и отдадут 20% со следующей продажи

17 июня 2022, 04:40 | Обновлено 17 июня 2022, 05:14
67
0
Трансфер почти согласован: известно, сколько Фулхэм заплатит за Соломона
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Английский «Фулхэм», который по итогам прошлого сезона вернулся в Премьер-лигу, близок к подписанию одного из лидеров донецкого «Шахтера».

Речь об израильтянине Маноре Соломоне. 22-летний вингер уже давно мечтает попробовать свои силы в топ-чемпионате и заинтересован в трансфере.

Стороны почти согласовали переход. «Дачники» выплатят «горнякам» 8 миллионов евро компенсации и отдадут 20% со следующем перепродажи Соломона.

Примечательно, что минувшим летом в прессе сообщалось о желании «Шахтера» выручить 30 миллионов евро от продажи Соломона. Тогда предметный интерес к израильтянину проявляла «Аталанта», которая была готова заплатить 20 миллионов евро.

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Источник Tuttomercatoweb
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