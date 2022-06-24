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Англия
24 июня 2022, 17:59 | Обновлено 24 июня 2022, 18:00
337
0

ВИДЕО. Прощальное интервью Садио Мане в Ливерпуле

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

24 июня 2022, 17:59 | Обновлено 24 июня 2022, 18:00
337
0
ВИДЕО. Прощальное интервью Садио Мане в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Предлагаем вашему вниманию прощальное интервью Садио Мане для «Ливерпуля». Напомним, футболист подписал контракт с «Баварией» до 2025 года.

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Источник Sport.ua
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