Ольга ОВДИЙЧУК: «Каждая футболистка хочет попасть на чемпионат мира»

В преддверии двух важных игр отбора на ЧМ, женская сборная Украины встретилась с семьями, вынужденно покинувшими страну. Футболистка нашей команды Ольга Овдийчук прокомментировала эмоциональную встречу с беженцами.

«Действительно, мы приехали, и дети были очень рады. Они и нас приободрили, и, я надеюсь, что мы их тоже приободрили. Но в то же время было очень больно, потому что наши дети вынуждены бежать от войны и жить в других странах. Хотелось, чтобы они свое детство проводили в украинских садах, школах, на площадках, но именно в Украине, а не в другой стране.

Каждый игрок знает цену таких матчей, знает, за что она борется. В первую очередь, это будут матчи для всей Украины, для наших болельщиков, для наших людей, для наших защитниц и защитников. Во вторую очередь, каждая футболистка хочет попасть на Чемпионат мира, и это, мне кажется, самая большая мотивация, которую можно придумать. Будем выполнять установку тренера в первую очередь, а во время игры попытаемся использовать их слабые места и добиться положительного результата», - сказала Овдийчук.

Матч Украина – Шотландия состоится сегодня, 24 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 по киевскому времени.