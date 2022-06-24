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Чемпионат мира
24 июня 2022, 01:28 | Обновлено 24 июня 2022, 02:33
136
0

Луис КОРТЕС: «В Украине очень сложная ситуация»

Интервью наставника женской сборной Украины

24 июня 2022, 01:28 | Обновлено 24 июня 2022, 02:33
136
0
Луис КОРТЕС: «В Украине очень сложная ситуация»
УАФ. Луис Кортес

Главный тренер национальной женской сборной Украины Луис Кортес поделился эмоциями от старта долгожданного сбора сине-желтых и прокомментировал шансы наших девушек в предстоящих матчах квалификации ЧМ-2023 с командами Шотландии и Венгрии.

— Луис, матчи квалификации ЧМ-2023 должны были состояться еще в апреле, но началось широкомасштабное военное вторжение россии в Украину. Какие ваши ощущения по поводу возобновления тренировочного процесса и того, что девушки все же смогли собраться в столь сложные для страны времена?
– Это действительно приятные ощущения. Я очень счастлив, что все мы, игроки и тренерский штаб собрались здесь вместе, чтобы представлять Украину.

У нас очень сложная ситуация. Я послушал историю от каждой футболистки, от всех представителей нашей команды. Для нас очень важно снова быть вместе и пытаться бороться за страну на поле, играя в футбол. Это именно то, зачем мы здесь.

— Какая атмосфера в коллективе, вы ведь очень давно не виделись с командой?
— Атмосфера действительно хорошая. Прошло много времени с того момента, когда мы виделись в последний раз. Наш тренировочный сбор в апреле был отменен из-за войны. Но сейчас мы снова вместе, и это очень важно для нас. Игроки рады быть здесь все вместе в безопасном месте. В целом в этой стране (Польше. — Прим. ред.) сейчас находится много украинцев.

Мы знаем, что мы здесь, чтобы играть в футбол. Мы здесь, чтобы снова сыграть с Шотландией и Венгрией. Это будут очень сложные поединки. Но мы здесь, чтобы утешить наших поклонников. Считаю, Украина в эти трудные времена нуждается в хороших новостях и счастливых мгновениях.

— Что скажете об игровых кондициях футболисток, ведь почти весь состав сборной с начала российского военного вторжения сменил клубы?
— Это непросто, поскольку большинство игроков приехало из новых команд и новых стран. Они определенный промежуток времени не имели возможности играть в футбол. И, конечно, это не самая лучшая ситуация с точки зрения физической подготовки.

Но я хочу поблагодарить все команды и ассоциации, которые приняли у себя украинских футболисток. Они тренировались и играли в разных клубах, но получили опыт выступлений за границей. Это не самый лучший момент в сезоне, но я думаю, что мы готовы дать бой Шотландии и Венгрии. Думаю, что мы можем надеяться на хорошие результаты в этих поединках.

– Первый матч сборная Украины сыграет с командой Шотландии – сильным британским коллективом. Чего ожидаете от этого поединка?
— Мы знаем, что Шотландия очень сложный соперник. Мы уже встречались с ней на Хэмпден Парк. Но мы выигрывали тот матч до 93-й минуты, так что у нас будут шансы победить и в этой встрече. Конечно, будет тяжело, ведь у Шотландии много хороших игроков. Но и наша команда имеет хороших футболисток.

У всех нас большая мотивация, ведь нам нужно обязательно побеждать, чтобы цепляться за шанс попасть в плей-офф квалификации чемпионата мира. Если мы покажем свою игру, сыграем в своем стиле и возьмем под контроль некоторые детали, у нас будет возможность победить.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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