Анна ПЕТРИК: «Мы сделали выводы из прошлых матчей»

Футболистка сборной Украины Анна Петрик поделилась эмоциями от перелета из Исландии в Польшу, где проводит сбор национальная команда, а также отметила интенсивность исландской лиги и вспомнила предыдущие матчи против Шотландии и Венгрии.

– В минувшие выходные тебе пришлось за короткий срок перенести пять перелетов. Как после такого количества времени в небе и смены часовых поясов твое состояние?

– Перелет был действительно очень тяжелым, но мысль о том, куда я лечу и зачем, придавала силы и терпение.

Я быстро адаптировалась и чувствую себя хорошо. Однако когда была в пути, то списала себя в группу пожилых людей, сейчас понимаю, что ошиблась и это радует (улыбается – прим.).

– В чемпионате Исландии было поражение от прямого конкурента Валюра, а также достаточно сенсационное от Кеблавика. Тот же Валюр уступал идущему восьмым Тор/Ка. Можно сказать, что чемпионат Исландии куда ровнее нашей Высшей лиги?

– Да, мы уступили несколько раз в первом круге. Это не может не огорчать. Каждая игра чемпионата тяжелая и неважно, что победили 4:0 или проиграли 0:1, всегда истощенный после игры максимально.

Трудно привыкнуть, потому что иногда не успеваешь восстанавливаться между играми, сильный и насыщенный чемпионат.

– Матчи против Шотландии и Венгрии были первыми для Луиса Кортеса. В Шотландии несколько секунд не хватило для победы, а сборная Венгрии реализовала все свои моменты в первые 30 минут, после чего было уже трудно вернуться в игру. Какие воспоминания у тебя об этих поединках?

– Отлично помню те две игры, результат которых был неудовлетворительным. Досадный результат в сборной огорчает в разы больше лично меня.

Я знаю, что на каждой игре каждая из девушек отдает всю себя, но на сегодняшний день нужно отдать больше чем максимум и любой ценой одержать победу. Мы сделали выводы из прошлых матчей, разобрали, просмотрели все и готовы поправить это.

Очень хочу нашим положительным результатом взбодрить всех украинцев. Победы на спортивных аренах – это только начало. Верю, что скоро будет самая главная победа страны, которую принесет нам ВСУ. Слава Украине! - сказала Анна Петрик.

Матч квалификации ЧМ-2023 против Шотландии пройдет 24 июня, а против Венгрии 28 июня. Оба матча состоятся в польском городе Жешув.