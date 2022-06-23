Екатерина КОРСУН: «Сейчас нас разбросало по всем странам»
Украинская футболистка рада, что сборная собралась в одном месте
Футболистка сборной Украины Екатерина Корсун высказалась о предстоящих отборных матчах к чемпионату мира. 24 и 28 июня в Польше команда сыграет против Шотландии и Венгрии.
«Раньше мы были все в Украине практически, а сейчас нас разбросало уже по всем странам. Это очень волнующий и приятный момент. Мы очень счастливы все вместе собраться.
Мы будем бороться за победу, так как это нужно нашей стране, чтобы добавить положительных эмоций и моментов в наше нелегкое время», - сказала Корсун.
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