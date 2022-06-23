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23 июня 2022, 08:19 | Обновлено 23 июня 2022, 09:18
123
0

Екатерина КОРСУН: «Сейчас нас разбросало по всем странам»

Украинская футболистка рада, что сборная собралась в одном месте

23 июня 2022, 08:19 | Обновлено 23 июня 2022, 09:18
123
0
Екатерина КОРСУН: «Сейчас нас разбросало по всем странам»
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболистка сборной Украины Екатерина Корсун высказалась о предстоящих отборных матчах к чемпионату мира. 24 и 28 июня в Польше команда сыграет против Шотландии и Венгрии.

«Раньше мы были все в Украине практически, а сейчас нас разбросало уже по всем странам. Это очень волнующий и приятный момент. Мы очень счастливы все вместе собраться.

Мы будем бороться за победу, так как это нужно нашей стране, чтобы добавить положительных эмоций и моментов в наше нелегкое время», - сказала Корсун.

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Источник Футбол 1/2/3
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