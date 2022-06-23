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23 июня 2022, 09:17 | Обновлено 23 июня 2022, 09:18
206
0

Татьяна РОМАНЕНКО: «Мы будем бороться только за победу»

Украинская футболистка – о предстоящих матчах

23 июня 2022, 09:17 | Обновлено 23 июня 2022, 09:18
206
0
Татьяна РОМАНЕНКО: «Мы будем бороться только за победу»
Instagram. Татьяна Романенко

Футболистка сборной Украины Татьяна Романенко высказалась о предстоящих отборных матчах к чемпионату мира. 24 и 28 июня в Польше команда сыграет против Шотландии и Венгрии.

«Для меня эти два матча будут важнейшими матчами за сборную Украины, судя по всем обстоятельствам, складывающимся в нашей стране.

Мы ожидаем победы. Мне нечего больше добавить. Мы будем бороться только за победу», - сказала Романенко.

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Источник Футбол 1/2/3
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