Другие новости23 июня 2022, 09:17 | Обновлено 23 июня 2022, 09:18
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Татьяна РОМАНЕНКО: «Мы будем бороться только за победу»
Украинская футболистка – о предстоящих матчах
23 июня 2022, 09:17 | Обновлено 23 июня 2022, 09:18
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Футболистка сборной Украины Татьяна Романенко высказалась о предстоящих отборных матчах к чемпионату мира. 24 и 28 июня в Польше команда сыграет против Шотландии и Венгрии.
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«Для меня эти два матча будут важнейшими матчами за сборную Украины, судя по всем обстоятельствам, складывающимся в нашей стране.
Мы ожидаем победы. Мне нечего больше добавить. Мы будем бороться только за победу», - сказала Романенко.
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