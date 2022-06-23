Татьяна РОМАНЕНКО: «Мы будем бороться только за победу»

Футболистка сборной Украины Татьяна Романенко высказалась о предстоящих отборных матчах к чемпионату мира. 24 и 28 июня в Польше команда сыграет против Шотландии и Венгрии.

«Для меня эти два матча будут важнейшими матчами за сборную Украины, судя по всем обстоятельствам, складывающимся в нашей стране.

Мы ожидаем победы. Мне нечего больше добавить. Мы будем бороться только за победу», - сказала Романенко.