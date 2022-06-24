Роман ДЕБЕЛКО: «Успел сыграть одну игру за ветеранов Кривбасса»

Нападающий «Кривбасса» Роман Дебелко прокомментировал возобновление тренировок в команде.

«Тренировался индивидуально и даже успел сыграть одну игру за ветеранов «Кривбасса». Это для меня честь, но надеюсь, что поиграю еще за «Кривбасс» основной», - сказал Дебелко.