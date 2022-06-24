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  4. Роман ДЕБЕЛКО: «Успел сыграть одну игру за ветеранов Кривбасса»
Украина. Премьер лига
24 июня 2022, 17:32 |
119
0

Роман ДЕБЕЛКО: «Успел сыграть одну игру за ветеранов Кривбасса»

Форвард «Кривбасса» – о возобновлении тренировок

24 июня 2022, 17:32 |
119
0
Роман ДЕБЕЛКО: «Успел сыграть одну игру за ветеранов Кривбасса»
ФК Кривбасс. Роман Дебелко

Нападающий «Кривбасса» Роман Дебелко прокомментировал возобновление тренировок в команде.

«Тренировался индивидуально и даже успел сыграть одну игру за ветеранов «Кривбасса». Это для меня честь, но надеюсь, что поиграю еще за «Кривбасс» основной», - сказал Дебелко.

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Источник Футбол 1/2/3
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