Украина. Премьер лига24 июня 2022, 17:32 |
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Роман ДЕБЕЛКО: «Успел сыграть одну игру за ветеранов Кривбасса»
Форвард «Кривбасса» – о возобновлении тренировок
24 июня 2022, 17:32 |
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Нападающий «Кривбасса» Роман Дебелко прокомментировал возобновление тренировок в команде.
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«Тренировался индивидуально и даже успел сыграть одну игру за ветеранов «Кривбасса». Это для меня честь, но надеюсь, что поиграю еще за «Кривбасс» основной», - сказал Дебелко.
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