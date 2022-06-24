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  4. Новичок Фенербахче: «Все наше внимание сосредоточено на матче с Динамо»
Лига чемпионов
24 июня 2022, 16:22 |
353
0

Новичок Фенербахче: «Все наше внимание сосредоточено на матче с Динамо»

Брума – о противостоянии в квалификации Лиги чемпионов

24 июня 2022, 16:22 |
353
0
Новичок Фенербахче: «Все наше внимание сосредоточено на матче с Динамо»
ФК Фенербахче. Брума

Новичок «Фенербахче» Брума рассказал о подготовке к противостоянию с «Динамо» Киев в квалификации Лиги чемпионов:

«Надо делать все поэтапно. Сейчас мы находимся на стадии предсезонной подготовки. Следующий этап — это матч с киевским «Динамо» в квалификации Лиге чемпионов. И поэтому нам нужно выжать максимум из предсезонной работы.

Все наше внимание будет сосредоточено на этой игре. «Фенербахче» хочет быть в Лиге чемпионов, и это очень важно для команды, игроков и болельщиков. Думаю, мы сможем этого добиться, если будем работать вместе.

Каждый игрок хочет быть в Лиге чемпионов. Это отличная мотивация и для клуба, и для игроков, и для болельщиков. «Фенербахче» нужно снова вернуться в Лигу чемпионов. Наши фанаты должны снова стать счастливыми. Мы работаем для этого сейчас. Сезон будет длинным, так что нужно думать о ближайших матчах».

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Фенербахче Динамо Киев Брума Лига чемпионов
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Источник ФК Фенербахче
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