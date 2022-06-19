Усиливаются перед Динамо. Фенербахче арендовал вингера ПСВ

Турецкий «Фенербахче» арендовал у голландского ПСВ португальского вингера Арминду Туэ На Бангна, известного как Брума. Арендное соглашение рассчитано на один год с правом выкупа.

В предыдущем сезоне португалец забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в составе ПСВ.

Напомним, «Фенербахче» станет соперником киевского «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.