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  4. Усиливаются перед Динамо. Фенербахче арендовал вингера ПСВ
Лига чемпионов
19 июня 2022, 02:18 |
84
0

Усиливаются перед Динамо. Фенербахче арендовал вингера ПСВ

Брума на год перешел в турецкий клуб

19 июня 2022, 02:18 |
84
0
Усиливаются перед Динамо. Фенербахче арендовал вингера ПСВ
ФК Фенербахче. Брума

Турецкий «Фенербахче» арендовал у голландского ПСВ португальского вингера Арминду Туэ На Бангна, известного как Брума. Арендное соглашение рассчитано на один год с правом выкупа.

В предыдущем сезоне португалец забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в составе ПСВ.

Напомним, «Фенербахче» станет соперником киевского «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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Источник ФК Фенербахче
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