Евгений КРАСНИКОВ: «У нас достаточно нормальный состав как для новичка»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал, на каких игроков харьковский клуб может рассчитывать в новом сезоне УПЛ.

«Легионеры сейчас все находятся в арендах, кроме Маилтона. Маилтон ездил восстанавливался: были определенные проблемы, он прошел курс лечения. А так, Паулиньо будет играть в «Америка Минейро», Риаскос – в «Грассхопере».

Единственная проблема по Давиду. По нему мы ещё не получили IMS, поэтому, может, мы от него и откажемся. Непонятная ситуация с клубом «Виторией». Он-то неплохой футболист, но то он приехал, то уехал…

Пейшоту – у него аренда в «Сеаре» до декабря. Все ребята повели себя солидно. И клубы, в которые они перешли, ведут себя солидно. Костяк тех, кого мы собирали еще начиная со Второй лиги, сохранился. Ребята, на которых мы рассчитываем.

Добавим легионеров, то добавим, а если нет, то нет. У нас достаточно нормальный состав как для новичка. Постараемся не подвести наших болельщиков и создать конкуренцию на футбольном поле», - сказал Красников.