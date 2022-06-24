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  4. Евгений КРАСНИКОВ: «У нас достаточно нормальный состав как для новичка»
Украина. Премьер лига
24 июня 2022, 15:53 | Обновлено 24 июня 2022, 16:11
360
0

Евгений КРАСНИКОВ: «У нас достаточно нормальный состав как для новичка»

Вице-президент «Металлиста» рассказал, на кого клуб может рассчитывать в новом сезоне УПЛ

24 июня 2022, 15:53 | Обновлено 24 июня 2022, 16:11
360
0
Евгений КРАСНИКОВ: «У нас достаточно нормальный состав как для новичка»
ФК Металлист. Евгений Красников

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал, на каких игроков харьковский клуб может рассчитывать в новом сезоне УПЛ.

«Легионеры сейчас все находятся в арендах, кроме Маилтона. Маилтон ездил восстанавливался: были определенные проблемы, он прошел курс лечения. А так, Паулиньо будет играть в «Америка Минейро», Риаскос – в «Грассхопере». 

Единственная проблема по Давиду. По нему мы ещё не получили IMS, поэтому, может, мы от него и откажемся. Непонятная ситуация с клубом «Виторией». Он-то неплохой футболист, но то он приехал, то уехал…

Пейшоту – у него аренда в «Сеаре» до декабря. Все ребята повели себя солидно. И клубы, в которые они перешли, ведут себя солидно. Костяк тех, кого мы собирали еще начиная со Второй лиги, сохранился. Ребята, на которых мы рассчитываем. 

Добавим легионеров, то добавим, а если нет, то нет. У нас достаточно нормальный состав как для новичка. Постараемся не подвести наших болельщиков и создать конкуренцию на футбольном поле», - сказал Красников.

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Источник Футбол 1/2/3
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