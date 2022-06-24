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  4. Евгений КРАСНИКОВ: «Не думаю, что Металлист будет бороться за еврокубки»
Украина. Премьер лига
24 июня 2022, 13:53 |
227
0

Евгений КРАСНИКОВ: «Не думаю, что Металлист будет бороться за еврокубки»

Не с нынешним составом

24 июня 2022, 13:53 |
227
0
Евгений КРАСНИКОВ: «Не думаю, что Металлист будет бороться за еврокубки»
metalist.ua

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников сомневается, что харьковская команда без легионеров способна бороться за место в еврокубках.

«Я не думаю, что мы в первый год будем конкурировать за еврокубки. Нужно закрепиться, почувствовать. Если бы были легионеры, тогда можно было говорить о чем-то».

«А так нужно закрепиться. Многие ребята не играли в УПЛ, но мы в них верим», - сказал Красников.

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Источник Футбол 1/2/3
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