Евгений КРАСНИКОВ: «Не думаю, что Металлист будет бороться за еврокубки»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников сомневается, что харьковская команда без легионеров способна бороться за место в еврокубках.

«Я не думаю, что мы в первый год будем конкурировать за еврокубки. Нужно закрепиться, почувствовать. Если бы были легионеры, тогда можно было говорить о чем-то».

«А так нужно закрепиться. Многие ребята не играли в УПЛ, но мы в них верим», - сказал Красников.