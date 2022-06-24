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  4. Не только Брентфорд. У Ярмолюка был вариант в Серии A
Украина. Премьер лига
24 июня 2022, 14:45 |
631
0

Не только Брентфорд. У Ярмолюка был вариант в Серии A

«Сампдория» была не против подписать украинца

24 июня 2022, 14:45 |
631
0
Не только Брентфорд. У Ярмолюка был вариант в Серии A
scdnipro1.com.ua

По информации ТаТоТаке, полузащитник «Днепра-1» Егор Ярмолюк, который близок к переходу в клуб АПЛ «Брентфорд», имел аналогичное по деньгам предложение из «Сампдории».

Однако 18-летний игрок выбрал вариант с командой АПЛ. Ранее сообщалось, что Ярмолюк уже получил британскую визу, а трансфер оценивается в 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Егор провел 7 матчей.

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Брентфорд Егор Ярмолюк Сампдория чемпионат Украины по футболу
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Источник ТаТоТаке
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