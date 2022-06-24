Украина. Премьер лига24 июня 2022, 14:45 |
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Не только Брентфорд. У Ярмолюка был вариант в Серии A
«Сампдория» была не против подписать украинца
24 июня 2022, 14:45 |
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По информации ТаТоТаке, полузащитник «Днепра-1» Егор Ярмолюк, который близок к переходу в клуб АПЛ «Брентфорд», имел аналогичное по деньгам предложение из «Сампдории».
Однако 18-летний игрок выбрал вариант с командой АПЛ. Ранее сообщалось, что Ярмолюк уже получил британскую визу, а трансфер оценивается в 1,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне Егор провел 7 матчей.
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