Не только Брентфорд. У Ярмолюка был вариант в Серии A

По информации ТаТоТаке, полузащитник «Днепра-1» Егор Ярмолюк, который близок к переходу в клуб АПЛ «Брентфорд», имел аналогичное по деньгам предложение из «Сампдории».

Однако 18-летний игрок выбрал вариант с командой АПЛ. Ранее сообщалось, что Ярмолюк уже получил британскую визу, а трансфер оценивается в 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Егор провел 7 матчей.