Барселона собирается арендовать Кунде

«Барселона» этим летом стремится усилиться защитником «Севильи» Жюлем Кунде.

Как сообщает источник, каталонский клуб хочет арендовать футболиста. За годовую аренду каталонцы готовы заплатить 23 миллиона евро. Также клуб намерен включить опцию обязательного выкупа за 40 миллионов.

По информации издания, андалусийцы могут быть заинтересованы в этом соглашении, ведь им не придется платить 20% «Бордо», воспитавшего игрока из суммы, которую они получат за аренду.

Также на игрока претендуют «Челси» и «Бавария». Ранее сообщалось, что сам игрок хочет перебраться в лондонский клуб.

В прошлом сезоне Кунде сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав один голевой пас.