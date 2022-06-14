Бавария поборется с Челси за Кунде

«Бавария» вступила в борьбу за защитника «Севильи» Жюля Кунде. Чемпионы Германии попытаются перехватить 23-летнего француза у «Челси».

«Синие» уже давно пытаются подписать Кунде, но не могут договориться с «Севильей» по поводу стоимости трансфера. Для самого игрока приоритетным вариантом является именно «Челси».

В нынешнем сезоне на счету Кунде 3 гола и 1 ассист в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Трансферная стоимость француза оценивается в 60 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.