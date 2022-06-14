Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария поборется с Челси за Кунде
Германия
14 июня 2022, 18:26 | Обновлено 14 июня 2022, 18:27
119
0

Бавария поборется с Челси за Кунде

Французский защитник покинет «Севиилью»

14 июня 2022, 18:26 | Обновлено 14 июня 2022, 18:27
119
0
Бавария поборется с Челси за Кунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

«Бавария» вступила в борьбу за защитника «Севильи» Жюля Кунде. Чемпионы Германии попытаются перехватить 23-летнего француза у «Челси».

«Синие» уже давно пытаются подписать Кунде, но не могут договориться с «Севильей» по поводу стоимости трансфера. Для самого игрока приоритетным вариантом является именно «Челси».

В нынешнем сезоне на счету Кунде 3 гола и 1 ассист в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Трансферная стоимость француза оценивается в 60 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.

По теме:
Бавария хочет получить за Левандовски 50 миллионов евро
Интер отпугивает большая цена Лукаку
Бавария и Ливерпуль сошлись по сумме трансфера за Мане
Бавария Челси Жюль Кунде Севилья
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ВАЦКО: «Только Леоненко мог послать легионеров нах*р»
Футбол | 14 июня 2022, 17:26 1
Виктор ВАЦКО: «Только Леоненко мог послать легионеров нах*р»
Виктор ВАЦКО: «Только Леоненко мог послать легионеров нах*р»

Позиция экс-игрока «Динамо» не нашла поддержки у комментатора

ЛЕОНЕНКО: «Вацко находится в Закарпатском котле. Оттуда проще умничать»
Футбол | 14 июня 2022, 17:56 6
ЛЕОНЕНКО: «Вацко находится в Закарпатском котле. Оттуда проще умничать»
ЛЕОНЕНКО: «Вацко находится в Закарпатском котле. Оттуда проще умничать»

Экс-форвард «Динамо» ответил на критику комментатора

Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Футбол | 14.06.2022, 11:29
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Чемпионка ОИ-2016 объявила о завершении карьеры в 28 лет
Теннис | 13.06.2022, 19:26
Чемпионка ОИ-2016 объявила о завершении карьеры в 28 лет
Чемпионка ОИ-2016 объявила о завершении карьеры в 28 лет
ВИДЕО. Драма! Австралия победила Перу по пенальти и пробилась на ЧМ-2022
Футбол | 14.06.2022, 04:35
ВИДЕО. Драма! Австралия победила Перу по пенальти и пробилась на ЧМ-2022
ВИДЕО. Драма! Австралия победила Перу по пенальти и пробилась на ЧМ-2022
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
13.06.2022, 17:55 3
Футбол
Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»
Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»
12.06.2022, 22:41 1
Футбол
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
13.06.2022, 16:13 11
Футбол
Промоутер Джошуа: «Проиграть Усику - не катастрофа. Он сейчас номер один»
Промоутер Джошуа: «Проиграть Усику - не катастрофа. Он сейчас номер один»
13.06.2022, 14:27 5
Бокс
В Офисе президента рассказали, сколько оружия Украине нужно для победы
В Офисе президента рассказали, сколько оружия Украине нужно для победы
13.06.2022, 14:05 2
Война
Хертогенбос. Нидерландец из 3-й сотни обыграл в финале вторую ракетку мира
Хертогенбос. Нидерландец из 3-й сотни обыграл в финале вторую ракетку мира
12.06.2022, 16:43 3
Теннис
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
14.06.2022, 14:26 3
Теннис
Сотрудничество с братом Гвардиолы. В какую команду перейдет Цыганков?
Сотрудничество с братом Гвардиолы. В какую команду перейдет Цыганков?
13.06.2022, 13:57 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем