Бавария поборется с Челси за Кунде
Французский защитник покинет «Севиилью»
«Бавария» вступила в борьбу за защитника «Севильи» Жюля Кунде. Чемпионы Германии попытаются перехватить 23-летнего француза у «Челси».
«Синие» уже давно пытаются подписать Кунде, но не могут договориться с «Севильей» по поводу стоимости трансфера. Для самого игрока приоритетным вариантом является именно «Челси».
В нынешнем сезоне на счету Кунде 3 гола и 1 ассист в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Трансферная стоимость француза оценивается в 60 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.
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