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  4. Президент Вереса: «История олигархического футбола Украины закончена»
Украина. Премьер лига
24 июня 2022, 11:52 |
904
1

Президент Вереса: «История олигархического футбола Украины закончена»

Иван Надеин - о сложном периоде для украинского футбола

24 июня 2022, 11:52 |
904
1
Президент Вереса: «История олигархического футбола Украины закончена»
veres.rv.ua

Президент «Вереса» Иван Надеин уверен, что из-за войны олигархи больше не смогут финансировать футбольные клубы в прежнем объеме, поэтому многим придется искать варианты зарабатывать деньги.

«Я долго раздумывал перед тем, как прийти в футбол. И мы нашли модель народного клуба. Для меня футбол не игрушка, я не готов тратить на это миллионы долларов».

«А сейчас идет война, и уже каждый собственник клуба будет понимать эффективность вложенных средств. Я думаю, что история олигархического футбола в Украине закончена».

«Каждый клуб будет пытаться выйти на бизнес составляющую», - сказал Надеин в интервью KDK.

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Rolan Stkomarovskiy
Олігархи, українські шейхи, доволі примітивні (бо схильні до монополій) та жадібні (з елементами клептоманії), а тому вони навряд кудись зникнуть.
Вони вкидають сотні мільйони доларів на футбол, але толку немає. Ми ніяких суттєвих рухів вперед не зробили. Як були середнячками на початку 00-х, так і залишаємося. Таке собі олігархічне болото з певними проблесками.
Проблема в том, що олігархи не можуть нічого розвинути реально потужно, бо вони самі себе не змогли розвинути як особистості, професійні одиниці.От хто за професією Ахметов, Суркіс? В чому вони майстри хоча би на рівні держави? За що вони відповідальні особисто - де їх персональні зони відповідальності, їх персональні KPI? Рівень Ахметова та Суркісв як керівників невідомий, припускаю, що доволі посередній, бо вони уникають конкуренції, мало того - вони її знищують.
Подивитися чи людина (будь-яка) майстер чи ні в будь-чому можна лише в умовах відкритої конкуренції. А її нема в Україні в більшості сфер життя.
Конкуренція - це свобода. А саме свобода - дає можливість творити та виростати. Це базове поняття з філософії Декарта. Але ні Суркіс, ні Ахметов таких речей не розуміють. А тому вони привозять іноземних гравців та іноземних тренерів, як і арабські шейхи, в пошуках якогось прогресу. А його нема, бо відсутнє нормальне, повноцінне життя, відсутня свобода. 
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