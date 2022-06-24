Президент Вереса: «История олигархического футбола Украины закончена»

Президент «Вереса» Иван Надеин уверен, что из-за войны олигархи больше не смогут финансировать футбольные клубы в прежнем объеме, поэтому многим придется искать варианты зарабатывать деньги.

«Я долго раздумывал перед тем, как прийти в футбол. И мы нашли модель народного клуба. Для меня футбол не игрушка, я не готов тратить на это миллионы долларов».

«А сейчас идет война, и уже каждый собственник клуба будет понимать эффективность вложенных средств. Я думаю, что история олигархического футбола в Украине закончена».

«Каждый клуб будет пытаться выйти на бизнес составляющую», - сказал Надеин в интервью KDK.