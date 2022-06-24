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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Есть возможность работать в Кривбассе и служить в армии»
Украина. Премьер лига
24 июня 2022, 10:40 |
303
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Есть возможность работать в Кривбассе и служить в армии»

Тренер доволен, что может снова приступить к работе

24 июня 2022, 10:40 |
303
1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Есть возможность работать в Кривбассе и служить в армии»
facebook.com/fckryvbas

Новый тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рад тому, что может вернуться к работе наставником. Кроме того, он сможет продолжать служить в армии.

– После пяти-шести месяцев паузы появилась возможность снова работать тренером, в «Кривбассе». Хорошо знаю эту команду, ведь еще в недавнем прошлом это стабильный клуб УПЛ. Да, где-то был период, когда его не было на карте профи-клубов Украины, но, слава Богу, он возродился. И последний сезон показал, что «Кривбасс» возвращается, пробившись в элиту.

Мне поступило предложение со стороны президента клуба Константина Караманица возглавить «Кривбасс» с возможностью совмещать работу и военную службу. Счастлив, что снова смогу заниматься любимым делом, работать с командой.

– Ваши первые впечатления от команды, клуба и нашей инфраструктуры?

– Сразу скажу, что инфраструктура на высоком уровне. Что касается команды, то есть определенные проблемы. Будем собирать новый коллектив. В Украине война, очень трудно собирать команду. Но время покажет: будем смотреть, подбирать нужных нам футболистов для тех задач и целей, которые мы перед собой будем ставить.

Несмотря на то, что мы новички УПЛ, я, мой тренерский штаб и наш клуб – с амбициями. И хочется, чтобы мы поставили перед собой серьезные задачи, а не просто остаться в УПЛ. Думаю, все в наших руках. Будем работать и собирать амбициозную команду. Этот год мы будем двигаться только так, чтобы в дальнейшем предпринять конкретные шаги по борьбе за место в еврокубках.

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Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 1
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Октавий Фландрийский
Странно как-то... Я понимаю, что если бы клуб назывался ЦСКА или СКА, и содержался на средства МО Украины, это еще можно было как-то понять -  армейская команда и тренер якобы военный и якобы служит в армии. Это мы проходили еще в СССР. Но сейчас? Я так понимаю, что Вернидуб, мною уважаемый тренер, будет тренировать Кривбасс,  24\7, но еще и будет занимать чью-то должность (во время войны!!!!) в ВСУ!?!?  Или под него сделали должность военного тренера ?  Маразм крепчает... Я вот задумываюсь - какие же связи надо иметь, чтобы провернуть такую аферу во время войны....
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