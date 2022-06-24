Юрий ВЕРНИДУБ: «Есть возможность работать в Кривбассе и служить в армии»

Новый тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рад тому, что может вернуться к работе наставником. Кроме того, он сможет продолжать служить в армии.

– После пяти-шести месяцев паузы появилась возможность снова работать тренером, в «Кривбассе». Хорошо знаю эту команду, ведь еще в недавнем прошлом это стабильный клуб УПЛ. Да, где-то был период, когда его не было на карте профи-клубов Украины, но, слава Богу, он возродился. И последний сезон показал, что «Кривбасс» возвращается, пробившись в элиту.

Мне поступило предложение со стороны президента клуба Константина Караманица возглавить «Кривбасс» с возможностью совмещать работу и военную службу. Счастлив, что снова смогу заниматься любимым делом, работать с командой.

– Ваши первые впечатления от команды, клуба и нашей инфраструктуры?

– Сразу скажу, что инфраструктура на высоком уровне. Что касается команды, то есть определенные проблемы. Будем собирать новый коллектив. В Украине война, очень трудно собирать команду. Но время покажет: будем смотреть, подбирать нужных нам футболистов для тех задач и целей, которые мы перед собой будем ставить.

Несмотря на то, что мы новички УПЛ, я, мой тренерский штаб и наш клуб – с амбициями. И хочется, чтобы мы поставили перед собой серьезные задачи, а не просто остаться в УПЛ. Думаю, все в наших руках. Будем работать и собирать амбициозную команду. Этот год мы будем двигаться только так, чтобы в дальнейшем предпринять конкретные шаги по борьбе за место в еврокубках.